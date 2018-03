0 CONDIVISI Condividi Tweet

La forma dell’acqua di Guillermo del Toro è il vincitore assoluto della 90° Notte degli Oscar. L’elogio dell’amore e della diversità, love story tra una donna muta (Sally Hawkins) e una creatura anfibia creata in un laboratorio governativo segreto, ha ottenuto quattro statuette. Miglior film, regia, colonna sonora originale (di Alexandre Desplat) e scenografie (Paul Denham Austerberry, Jeff Melvin e Shane Vieau).

Frances McDormand è la migliore attrice protagonista per la sua performance nei panni di Mildred Haynes, madre in cerca della verità per la morte della figlia, in Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh. Nel suo discorso, l’attrice ha introdotto a Hollywood il concetto di “inclusion rider”, ovvero una clausola che una star può scegliere di inserire in contratto e che garantisce la presenza di donne, neri e categorie sottorappresentate nei progetti. L’hashtag #InclusionRider è diventato immediatamente virale sui social.

L’Oscar al miglior attore è andato a Gary Oldman, protagonista nei panni di Winston Churchill in L’ora più buia. Il biopic di Joe Wright ha strappato anche la statuetta per il miglior trucco di Kazuhiro Tsuji, David Malinowski e Lucy Sibbick. Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, che aveva ottenuto ben 4 candidature, ha vinto l’Oscar per la migliore sceneggiatura non originale di James Ivory, tratta dal romanzo di André Aciman. Il premio per la migliore sceneggiatura originale è invece andato Jordan Peele per lo script di Scappa – Get Out.

Oscar 2018, tutti i vincitori

Allison Janney, tremenda madre della pattinatrice Tonya Harding in I, Tonya, e Sam Rockwell, poliziotto violento e razzista in Tre manifesti a Ebbing, Missouri, hanno vinto come miglior attrice e attore non protagonista. Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve ha strappato gli Oscar per la migliore fotografia (di Roger Deakins) e i migliori effetti visivi (John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert e Richard R. Hoover). Dunkirk di Christopher Nolan ha vinto nelle categorie tecniche: miglior montaggio (Lee Smith), montaggio del suono (Richard King e Alex Gibson) e sound mixing (Gregg Landaker, Gary A. Rizzo e Mark Weingarten). Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson ha vinto per i costumi di Mark Bridges.

Oscar 2018, dal red carpet alla Notte dei vincitori

Coco della Pixar è la migliore animazione e vince anche l’Oscar per la miglior canzone, Remember Me di Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez. Il miglior film straniero è Una donna fantastica del cileno Sebastián Lelio, la storia di una giovane cameriera trans che sfida le convenzioni sociali quando il suo compagno si ammala e muore. Infine, Icarus di Bryan Fogel e Dan Cogan, sul doping di stato in Russia, ha vinto l’Oscar come miglior documentario.