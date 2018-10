0 CONDIVISI Condividi Tweet

Gabriele Pignotta rinuncia ai supereroi e punta su un’avventura per ragazzi con protagonista… una mummia. Giovedì 8 novembre esce nelle sale italiane Otzi e il mistero del tempo, il film dell’attore e sceneggiatore romano dedicato all’Uomo dei Ghiacci del Similaun. Un essere umano scoperto venticinque anni fa e perfettamente conservato negli spettacolari ghiacci delle Dolomiti. Ecco tutto quello che possiamo anticipare senza cadere negli spoiler.

Otzi e il mistero del tempo, il film

Otzi e il mistero del tempo mescola avventura, fantasy e azione per raccontare una storia di formazione indirizzata soprattutto a un pubblico di adolescenti e bambini (come il protagonista). È stato presentato al Festival di Giffoni, dove ha vinto il Gryphon Award come miglior film della sezione Elements +6.

Otzi e il mistero del tempo, la trama

Come suggerito dal trailer ufficiale, Kip (Diego Del Piano) è un ragazzo intelligente e sensibile, a cavallo tra l’infanzia e l’adolescenza. È appassionato di antropologia, grazie alla madre che studia Ötzi, la mummia del ghiacciaio, esposta nel Museo Archeologico dell’Alto Adige. In seguito a un tragico incidente, è costretto a dover lasciare per sempre Bolzano e gli amici del cuore, Anna (Amelia Bradley) e Elmer (Judah Cousin). Non prima, però, di vivere con loro un’esperienza straordinaria.

Quando, infatti, va al museo per salutare la mummia, succede qualcosa di magico. Una porta spaziotemporale segreta verso un altro mondo si apre e Ötzi (Michael Smiley) si risveglia. Kip, con l’aiuto dei suoi amici, deve nascondere Ötzi per salvarlo dalla malvagia strega Gelica (Alessandra Mastronardi), che è sulle sue tracce perché alla ricerca della chiave dell’eterna giovinezza. Mentre la mummia farà l’esperienza del ventunesimo secolo, Kip imparerà da lui i segreti dell’Età del rame e scoprirà i suoi poteri magici.

La nascita del film

Otzi e il mistero del tempo nasce da un soggetto della produttrice Manuela Cacciamani, sviluppato poi dagli sceneggiatori Carlo Longo, Davide Orsini e Giacomo Martelli. Lo spunto sono state le celebrazioni per i 25 anni dal ritrovamento della mummia Ötzi, scoperta il 19 settembre 1991 sulle Alpi Venoste. Un reperto che ha affascinato il mondo intero con i suoi misteri, le sue meraviglie e i suoi celebri tatuaggi.

Interamente girato in lingua inglese, il film è un prodotto insolito nel panorama del nostro cinema. Un’avventura per famiglie alla Amblin, fatta in Italia da persone che sono cresciute a pane e cultura pop. Sulla carta l’impresa sembrava destinata a naufragare, invece il risultato è ottimo e tutto gira alla perfezione, tra colpi di scena e sequenze spettacolari.

Le parole del regista

Cacciamani ha affidato la regia del film a Gabriele Pignotta, attore, sceneggiatore per Carlo Verdone e regista di Ti sposo ma non troppo con Vanessa Incontrada e Chiara Francini. “Il nostro desiderio – ha raccontato in merito al film – era dar vita a una grande avventura, una storia di discendenza familiare avvolta nella magia degli sciamani”.

“Ma volevamo raccontare anche una storia di amicizia e di valori, come il coraggio, che si trasmettono di generazione in generazione rimanendo i pilastri della nostra esistenza. L’ambizione è portare i bambini dentro un viaggio fantastico che parte da un importantissimo ritrovamento archeologico e si trasforma in una bellissima avventura umana che arriva dritta al cuore dei nostri piccoli spettatori”.

Distribuito da Altre Storie, Otzi e il mistero del tempo è al cinema dall’8 novembre.