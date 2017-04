0 CONDIVISI Condividi Tweet

Pablo Larrain dirigerà Tom Hardy in The True American. Come reso noto da Deadline, il regista cileno realizzerà il suo secondo film americano con la Annapurna Pictures, adattando il libro del giornalista Anand Giridharadas, “The True American: Murder and Mercy in Texas”. Un’inchiesta che ricostruisce la storia di Rais Bhuiyan, l’uomo bengalese che ha scelto di perdonare Mark Anthony Stroman, lo psicopatico che, nei giorni successivi all’11 settembre 2001, gli sparò in faccia dopo aver già ucciso un negoziante pakistano e un cittadino indiano che viveva in Texas da dieci anni.

Stroman, colto da un delirio vendicativo dopo l’attentato alle Torri Gemelle di New York, si era messo ad assassinare tutti quelli che gli sembravano “mediorientali”. Arrestato il 5 ottobre 2001 e condannato a morte, in sua difesa si è schierata proprio la vittima. Rais Bhuiyan, che in quella stazione di rifornimento di Dallas ci ha rimesso il volto (ha subito numerose operazioni di ricostruzione) e la vista dell’occhio destro, si è opposto all’esecuzione capitale del suo aggressore. Una campagna, supportata da Amnesty International, che non ha avuto un lieto fine: un’iniezione di veleno ha ucciso Stroman il 20 luglio del 2011.

The True American è un progetto che circola da tempo a Hollywood. Kathryn Bigelow era stata la prima ad interessarsene, salvo poi abbandonare la regia e rimanere al lavoro soltanto come produttrice. Larrain, reduce da Jackie, sarà affiancato in questa nuova avventura dal fratello Juan de Dios e dagli altri due produttori, Megan Ellison (Tutti vogliono qualcosa, Foxcatcher, American Hustle, Her) e Matthew Budman (Zero Dark Thirty, Cogan – Killing Them Softly, Lawless).