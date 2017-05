197 CONDIVISI Condividi Tweet

Hanno commosso i fan della saga di Fast & Furious le parole del padre di Paul Walker. A quattro anni dalla scomparsa dell’attore, morto il 30 novembre del 2013 in un incidente stradale a Santa Clarita, Paul Sr ha raccontato per la prima volta come la perdita di suo figlio gli abbia cambiato la vita. Un dolore cieco che si è ben presto trasformato in una rinnovata voglia di ricominciare.

“La morte di Paul ha preso molto della mia vita”, ha spiegato Paul William Walker III. “Mi definisco un recluso e non esco quasi più. L’unico modo per poter guardare tutta questa vicenda è pensare che Dio lo abbia portato a casa con sé”. Walker da giovane faceva il pugile: quando sua moglie Cheryl diede alla luce Paul, appese i guantoni al chiodo e si dedicò in tutto e per tutto alla famiglia.

Le toccanti parole del padre di Paul Walker

“Per lui sono diventato una persona migliore. Sono più attento, proprio come era Paul, più prudente e ho capito alcune delle cose che spesso diceva”. Non è un caso se oggi che il figlio non c’è più, Walker Sr conservi in un vecchio album i pensieri e le frasi pronunciate spesso dal suo ragazzo. “I suoi erano pensieri totalmente originali. Penso fosse molto capace di guardare dentro di sé. Sono ricordi così, che mi aiutano a superare la giornata”. Uno dei più emozionati è tanto semplice quanto necessario: Amo molto profondamente.