Palle al balzo – Dodgeball è una commedia esilarante e divertente che negli anni ha conquistato lo status di cult. Veicolo per la comicità fracassona di Ben Stiller, il film racconta le avventure di un gruppo di atleti sfigati ed inetti. Vogliono salvare la loro piccola palestra dall’apertura di una grande catena di fitness che vorrebbe inglobarla. Decidono così di provare a vincere un torneo di dodgeball che si svolge a Las Vegas. Ma c’è un piccolo dettaglio: il dodgeball non sanno neanche cosa sia.

Per raccogliere fondi in favore della sua organizzazione benefica, Stiller ha deciso di organizzare una reunion del cast. Con lui, hanno collaborato Vince Vaughn, Justin Long e Christine Taylor, fresca di divorzio da Ben dopo 17 anni insieme.

Per lanciare questa campagna Omaze, riecco i due protagonisti nei panni di White Goodman e Peter La Fleur. L’obiettivo è meno demenziale di quanto il filmato realizzato in questa circostanza faccia credere.

Palle al balzo – Dodgeball, la reunion per beneficenza

La Stiller Foundation promuove l’istruzione e il benessere infantile in tutto il globo. Stiller si batte da anni per far sì che i bambini più sfortunati possano avere la possibilità di un’istruzione dignitosa. Stavolta ha sfruttato Omaze per questa nuova campagna. Con lo slogan “Good things come to those who give” – le cose belle capitano a chi sa donare – Omaze è la piattaforma web in cui attori e celebrities si mettono a disposizione per beneficenza. Il loro obiettivo è aiutare i meno fortunati in tutto il mondo.

Il sito sfrutta il principio del crowdfunding e organizza una piccola lotteria. Ogni causa richiede una piccola donazione di 10, 15 o 25 dollari, raggiunta la quale si estrae il nome del donatore-vincitore. Come in questo caso. Ecco il video realizzato per l’occasione: è possibile partecipare cliccando sul sito ufficiale della campagna.