La Palma d’Oro di Cannes 2017 va The Square di Ruben Östlund. La commedia al vetriolo del regista svedese è stata premiata da Pedro Almodóvar e i suoi colleghi di giuria.

Il film racconta la storia di Christian, padre divorziato e direttore cool di un museo d’arte contemporanea. Quando gli rubano il telefono e l’installazione che ha organizzano non va come previsto, Christian finisce in piena crisi esistenziale. Sulla scia del precedente Forza maggiore, un’opera satirica e drammatica che ha conquistato la Giuria del festival.

Il Premio del 70° anniversario è andato a Nicole Kidman, apparsa in ben tre film. In concorso con L’inganno di Sofia Coppola (al cinema dal 14 settembre, ecco il trailer italiano) e The Killing of a Sacred Deer di Yorgos Lanthimos. Fuori concorso con How to Talk to Girls at Parties di John Cameron Mitchell.

120 battements par minute di Robin Campillo ha vinto il Grand Prix della Giuria, mentre Sofia Coppola ha trionfato per la migliore regia. Miglior attore Joaquin Phoenix per You Were Never Really Here di Lynne Ramsay, migliore attrice Diane Kruger per In the Fade di Fatih Akin.

Migliore sceneggiatura ex aequo a The Killing of a Sacred Deer e You Were Nevere Really Here. Il Premio della Giuria è stato assegnato al russo Loveless di Andrey Zvyagintsev. La Caméra d’or attribuita alla migliore opera prima di tutte le sezioni è Jeune femme della francese Léonor Serraille.

A Man of Integrity dell’iraniano Mohammad Rasoulof trionfa nel concorso della sezione Un Certain Regard, che premia anche Taylor Sheridan per la miglior regia (Wind River). Premio Speciale della Giuria a Michel Franco per April’s Daughter, Jasmine Trinca miglior attrice per Fortunata.

A Gentle Night del cinese Qiu Yang ha vinto la Palma d’oro come miglior cortometraggio, menzione speciale al finaldese Katto di Teppo Airaksinen. The Rider della anglo-cinese Chloe Zhao vince alla Quinzaine des Réalisateurs, che consacra anche A Ciambra del nostro Jonas Carpignano con il premio Europa Cinemas Label.

Infine, Makala di Emmanuel Gras conquista la Semaine de la Critique. Incassano i premi collaterali Gabriel e a montanha di Fellipe Barbosa (Visionary Prize) e Ava della giovanissima Léa Mysius.