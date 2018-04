0 CONDIVISI Condividi Tweet

Pamela Gidley è morta all’età di 52 anni. L’attrice, celebre per aver interpretato il personaggio di Teresa Banks in Twin Peaks, è scomparsa dopo aver lottato da mesi contro una brutta malattia. A comunicare la notizia sono stati i suoi familiari, che hanno fatto risalire il suo decesso allo scorso 16 aprile. Sposata dal 2005 al 2008 con l’attore James Lew, Gidley se n’è andata nella sua casa di Seabrook, nel New Hampshire.

Pamela aveva iniziato la carriera nel mondo dello spettacolo quasi per caso. Nel 1985 era stata votata come la ragazza più bella del mondo a Sydney, in Australia, in un concorso organizzato dalla Wilhemina Modeling Agency. Da quel momento in poi aveva cominciato il percorso da attrice, in seguito agli studi presso la New York Academy of Dramatic Art con Stella Adler.

Prima l’esordio nel film del 1986 Corsa al massacro, poi tante apparizioni in piccole produzioni come il cult fantascientifico Bambola meccanica mod. Cherry 2000. Nel 1990 arrivò il successo grazie a David Lynch. Il regista la volle nel ruolo di Teresa Banks (dal cui omicidio avviano le indagini Gordon Cole e Chester Desmond) in Twin Peaks: Fuoco cammina con me, prequel della serie televisiva.

Pamela Gidley: Twin Peaks e CSI i suoi successi

Gidley recitò poi in altri film di successo come l’horror Pazzi con Malcolm McDowell, la horror comedy Autostrada per l’inferno e la dissacrante parodia Mafia! di Jim Abrahams. Dal grande al piccolo schermo, l’attrice fu la Brigitte Parker di Jarod il camaleonte e apparve nel ruolo di Teri Miller (l’antropologa forense chiamata spesso dal team di Gil Grissom) in cinque episodi di CSI – Scena del crimine. Una delle sue ultime apparizioni era stata nei panni di Barbara Goldman in Skin.

Josh Brolin, suo fidanzato nel anni Ottanta, ha interrotto le attività promozionali di Avengers: Infinity War e l’ha ricordata commosso su Instagram: “Fu mia co-protagonista in Corsa al massacro e mia fidanzata due volte nel corso della vita. Ho dei ricordi incredibili e innocenti su di lei: era una testa calda e una persona davvero divertente. Sono punti fermi della nostra vita queste persone straordinarie che ci abbelliscono con il loro spirito, la loro presenza”.