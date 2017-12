55 CONDIVISI Condividi Tweet

Non molti riescono ad immaginarsi la bella e talentuosa Paola Cortellesi vittima di bullismo, eppure il suo passato parla chiaro. La presentatrice si è confessata in una lunga intervista a Vanity Fair, raccontando episodi molto amari che hanno segnato profondamente la sua infanzia:

Paola Cortellesi vittima di bullismo: “Mi sentivo sbagliata”

Gli episodi risalgono ai tempi della scuola media, quando la protagonista di Nessuno mi può giudicare era solo un’adolescente, e i suoi compagni la prendevano continuamente di mira: “Erano sempre pronti a dirmi che ero sbagliata, perché così mi sentivo. A ricreazione – spiega – Ci scappava il dispetto, lo spintone, lo schiaffo”.

Ricordate il commovente monologo della Cortellesi e Marco Mengoni andato in onda in TV l’anno scorso durante il programma Laura&Paola? In quell’occasione la presentatrice ha dimostrato una certa sensibilità di fronte ad un argomento delicato come questo.

Non molti, però, sapevano di Paola Cortellesi vittima di bullismo: “Da un lato ne soffri – ha dichiarato a Vanity Fair, per poi aggiungere – “Dall’altro scatta l’orgoglio di aver saputo imparare a difendersi”.

Dove rivedremo Paola Cortellesi? Al cinema con ‘Come un gatto in tangenziale’ insieme ad Albanese

Ma dove rivedremo la formidabile attrice? Ve lo diciamo subito: nel film ‘Come un gatto in tangenziale’, la nuova commedia di Riccardo Milani che la vedrà, insieme ad Antonio Albanese, impegnata in un’insolita missione: quella di far lasciare immediatamente i loro figli! Una sorta di Romeo e Giulietta visto dal punto di vista dei genitori e, soprattutto, in chiave romana: i due protagonisti, infatti, vengono da due mondi molto diversi. Quello delle periferie (lei) e quella dei salottini borghesi (lui).

L’uscita è prevista per il 28 dicembre e nel cast troveremo anche Claudio Amendola: per i più curiosi, ecco il trailer del film, che vi anticipa il look ‘stravagante’ dell’attrice e di Amendola…