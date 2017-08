70 CONDIVISI Condividi Tweet

Era il 2015 quando il Dottor Derek Shepherd uscita tragicamente dal cast di Grey’s Anatomy, per la disperazione di tutti i suoi fan: adesso, però, è il momento di annunciare ufficialmente che Patrick Dempsey torna in tv in una nuova serie. Contenti?

Patrick Dempsey torna in TV a due anni dalla sua uscita da Grey’s Anatomy

In questi anni lo abbiamo visto dedicarsi di più alla sua carriera cinematografica (una delle ultime pellicole in cui lo abbiamo ammirato è stato Bridget Jones’s Baby, al fianco degli intramontabili protagonisti Reneé Zellweger e Colin Firth), e abbiamo scoperto il motivo ufficiale per cui il suo personaggio è uscito in maniera così traumatica dal celebre telefilm (leggi la dichiarazione in cui Shonda Rhimes confessa perché lo ha ‘ucciso).

Adesso, però, Patrick Dempsey torna in tv per un nuovo, ambizioso progetto seriale: “La verità sul caso Harry Quebert”, trasposizione dell’omonimo libro di Joel Dicker che, in 10 episodi, racconterà la storia di un giovane scrittore in cerca di ispirazione che, recatosi dal suo mentore Harry Quebert, s’imbatte in un corpo di una giovanissima donna uccisa molti anni prima e lasciata lì nel suo giardino. Da lì il mistero – legato anche alla torbida relazione del suo mentore con una ragazza molto più giovane di lui – si infittisce e diventa oggetto di indagini e ricerche.

Il cast che affiancherà l’ex dottor Stranamore nella nuova avventura seriale

Al suo fianco troveremo Damon Wayans Jr – il mitico Coach di New Girl, figlio del simpaticissimo attore (che più che suo padre sembra il suo fratello gemello!) di Tutto in Famiglia. Alla regia, invece, Jean-Jacques Annaud, già visto dietro le quinte de Il nome della rosa, L’orso Sette anni in Tibet.

Una trama avvincente che promette di appassionare i fan e che verrà prodotto da Epix. Restiamo in attesa di sapere chi la distribuirà in Italia.