Patrick Swayze accusato di molestie dopo l’esplosione dello scandalo Harvey Weinstein. Con dichiarazioni ai giornali o con l’hashtag #MeToo sui social, centinaia di migliaia di donne stanno scuotendo l’opinione pubblica sulla scia del sexgate che ha coinvolto il potente produttore hollywoodiano.

Mentre aumentano le denunce delle dive contro l’ex boss della Miramax, le rivelazioni degli abusi imposti a star come Ashley Judd, Angelina Jolie e Asia Argento hanno aperto una diga che ha accomunato celebrità e gente comune. In questo angolo ci è finito anche il compianto divo di Dirty Dancing e Ghost.

Swayze è scomparso otto anni fa. Il sex symbol che aveva fatto innamorare milioni di persone è morto il 14 settembre 2009 dopo una lunga lotta contro il cancro al pancreas, diagnosticatogli nel gennaio del 2008. L’attore aveva continuato a lavorare fino alla fine, nonostante la malattia. Una tenacia e una forza che lo avevano accompagnato da sempre.

Ora la presentatrice televisiva statunitense Michele Mahone ha dichiarato ai giornali di essere stata palpata e baciata con la forza da Swayze, all’epoca in cui lei lavorava come truccatrice per la Disney. Mohone ha raccontato che la star di Point Break la molestò poco dopo aver rilasciato un’intervista in cui parlava della moglie, Lisa Niemi.

Patrick Swayze accusato di molestie: la ricostruzione

“Patrick Swayze venne per l’intervista e non fece che parlare della sua fantastica consorte”, ha detto Mahone al Sun. “Alla fine, gli chiesi se voleva essere struccato, e in camerino, mentre rimuovevo il suo trucco, mi afferrò per la vita e cominciò a baciarmi. Ero scioccata. Non mi lasciava andare, la sua mano mi prese la testa, mi baciò forzatamente… Ero scossa. Tremavo”.

“Lo allontanai da me, era come essere acchiappata da un ubriaco al bar”, ha aggiunto. “Inorridii, aveva appena detto quanto amasse sua moglie. Mi sentii violata, mi faceva male la bocca. Lui disse: ‘Oh, questo non significa che non possiamo lavorare insieme’”. La conduttrice racconta poi che, dopo aver rivelato l’episodio alla produttrice del programma, non è più stata chiamata alla Disney per lavorare. E sulla mancata denuncia aggiunge: “Lui era su un piedistallo. Era Mister Pulito, il bravo ragazzo in assoluto. Chi mi avrebbe presa sul serio?”.