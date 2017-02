1 CONDIVISI Condividi Tweet

Il Tribunale di Roma ha deciso: il patrimonio di Alberto Sordi va alla Fondazione che ne porta il nome. A 14 anni dalla morte del grande attore (avvenuta il 24 febbraio del 2003) e a quattro da quella della sorella Aurelia, il giudice civile Luigi D’Alessandro ha stabilito che la Villa a Caracalla, dove “Albertone” ha vissuto per tutta la vita, verrà trasformata in un museo.

È la fine di un’aspra diatriba legale che ha visto coinvolti i quaranta eredi di Sordi, che avevano impugnato il testamento di Aurelia, la prima ad aver pianificato la costruzione di un museo commemorativo per il fratello. Secondo gli aspiranti eredi – che “tra l’altro non hanno documentato nemmeno di essere tali”, ha sottolineato l’avvocato Felice d’Alfonso del Sordo, legale della Fondazione – Aurelia era incapace di intendere o volere al momento della redazione dell’atto.

Il patrimonio di Alberto Sordi alla Fondazione

Non è così per il Tribunale, che ha respinto con un’ordinanza il ricorso d’urgenza dei ricorrenti, intenzionati a ottenere il sequestro giudiziario della casa. Ora la Fondazione procederà con il suo piano: per i romani la Villa di Alberto Sordi è un luogo mitico, legato ad aneddoti celebri che hanno fatto la storia del nostro cinema, e diventerà un centro vivo e aperto, un archivio multimediale e un polo didattico per preservare la memoria di Albertone.