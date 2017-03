1 CONDIVISI Condividi Tweet

Le Tont, il personaggio gay di La Bella e la Bestia, mette nei guai l’attesissimo remake in live action del classico d’animazione Disney, in arrivo nelle sale italiane il 16 marzo. Negli Usa e in Russia, infatti, il fatto che l’aiutante del cattivo Gaston (interpretato da Josh Gad) sia apertamente omosessuale ha mandato su tutte le furie alcuni gruppi religiosi e politici conservatori e omofobi.

Un drive-in di Henagar, in Alabama, ha annunciato che non proietterà il film, a seguito delle proteste di cattolici ultra-tradizionalisti. Una situazione simile è avvenuta nella Russia di Vladimir Putin: secondo la BBC, il Ministero della Cultura visionerà preventivamente il film e soltanto allora deciderà se vietarlo in tutti i cinema o no, in base alla legge del 2013 contro la “propaganda gay”.

Chi è il personaggio gay di La Bella e la Bestia?

Diretto da Bill Condon, La Bella e la Bestia ha per protagonisti Emma Watson e Dan Stevens. Nel cast ci sono anche Luke Evans, Kevin Kline, Ewan McGregor, Ian McKellen e Emma Thompson. Parlando di Le Tont al magazine Attitude, Condon ha spiegato: “È una persona che un giorno vuole essere Gaston e un altro giorno vuole baciarlo. Josh ne ha fatto uscire fuori qualcosa di veramente sottile e delizioso. È una confusione che nel risultato finale paga, e alla quale non ho voluto rinunciare. Sarà il primo bel momento esclusivamente gay in un film Disney”. Eccone un’anticipazione in questa clip.