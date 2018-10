0 CONDIVISI Condividi Tweet

Pinocchio è il film che tutti si aspettavano Matteo Garrone prima o poi facesse. L’annuncio dell’entrata in produzione di questo progetto è apparso quindi più che scontato. Ma cosa sappiamo finora di questo film? Rimettiamo ordine tra annunci e indiscrezioni trapelati ad oggi. La notizia che Garrone avrebbe portato di nuovo sul grande schermo le avventure del burattino, raccontate da Carlo Collodi nel suo celebre romanzo, è arrivata nel 2016. “Garrone saprà creare uno straordinario mondo fantastico pieno di mistero e meraviglia”, ha detto a suo tempo la produttrice Gabrielle Stewart.

Pinocchio, cosa sappiamo del film di Garrone

Prodotto da Archimede, Recorded Picture Company e Le Pacte, Pinocchio è infatti una co-produzione europea, venduta nel mondo dagli inglesi della Hanway Films. “In questo nuova re-immaginazione dell’iconico classico amato in tutto il mondo, Matteo Garrone ritorna alle radici autentiche della storia di Pinocchio”, si legge sul sito della sales agency. “Una storia piena di momenti brillanti, divertenti e toccanti”.

Il casting è stato lunghissimo. Alla fine il famoso burattino sarà una donna: Alida Baldari Calabria. Si tratta della bambina che ha interpretato Sofia, la figlia del Canaro, in Dogman ed è già apparsa nel cast di Guarda in alto di Fulvio Risuleo. Dopo l’annuncio di Toni Servillo, il ruolo del Mastro falegname è invece cambiato: Roberto Benigni sarà Geppetto.

Pinocchio Garrone e il mondo fatato

Pinocchio, ha raccontato Garrone al Festival di Giffoni, “è un personaggio che mi ha sempre affascinato e molti hanno notato questa mia influenza sia in Gomorra che in Reality. Con questo film, completerò il mio viaggio attraverso il mondo fatato iniziato con Il racconto dei racconti. Spero in questo caso sarà un’evoluzione grazie all’esperienza che ho accumulato”. Meno oscuro e più fantastico, Pinocchio sarà quindi “un film per tutta la famiglia, grandi e piccoli”.

I set saranno tutti italiani: Lazio, Toscana e Puglia. Le riprese inizieranno nei primi mesi del 2019. Per ottenere un mix di realismo crudo e immaginifico puro, Garrone combinerà trucco prostetico ed effetti digitali con la collaborazione di Mark Coulier (il truccatore che ha trasformato Ralph Fiennes in Voldemort) e della produttrice di visual effects Rachael Penfold.