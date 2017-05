0 CONDIVISI Condividi Tweet

Inger Nilsson ha appena spento 58 candeline e sono stati in tanti a domandarsi che cosa fa Pippi Calzelunghe oggi. L’attrice svedese, memorabile interprete della ragazzina che abitava nella sua villa con un cavallo e una scimmia, ha fatto sognare i bambini di mezzo mondo. Il suo personaggio così ribelle e anticonformista, sempre pronto ad affascinare gli amici Tommy e Annika con le sue avventure all’insegna del divertimento e della trasgressione, è diventato ben presto la sua fortuna e la sua condanna.

Nilsson, nata a Kisa il 4 maggio del 1959, iniziò a recitare ad appena 10 anni. Sin dai primi provini, la bimba creata dalla scrittrice Astrid Lindgren le calzava a pennello. Per due anni, tra il 1969 e il 1970, diventò la “rossa” dalla forza prodigiosa e dalle buffe treccine. Il successo fu immediato, ma la carriera dell’attrice non riuscì mai a decollare. Colpa di Pippi, icona così difficile da scrollarsi di dosso? “È stato difficile e a volte ci devo ancora combattere”, ha raccontato Inger. “Se oggi sono qui e ne parlo, è perché sono stata brava in tutto ciò che ho fatto o esclusivamente grazie a Pippi?”.

Pippi Calzelunghe oggi: ecco Inger Nilsson

In effetti, nonostante le pièce in teatro negli anni Ottanta, qualche film al cinema nei Novanta e la serie tedesca Der Kommissar und das Meer, Nilsson ha mollato quasi del tutto il mondo dello spettacolo. L’ultimo exploit lo aveva tentato nel 2009, quando ha partecipato al reality show Kändisdjungeln (The Celebrity Jungle, versione svedese del tedesco Dschungelcamps) ed è arrivata quarta. Oggi lavora come infermiera e segretaria: spesso sostituisce i medici di base che vanno in ferie. Per fortuna, il suo sorriso è rimasto quello di sempre.