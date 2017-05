1 CONDIVISI Condividi Tweet

Pirati dei Caraibi hackerato da criminali informatici. Il quinto capitolo della saga con Johnny Depp è stato vittima di un attacco. Un gruppo di hacker ha infatti piratato – crudele gioco del destino – il nuovo film del franchise. Il ricatto è semplice. La copia digitale finirà online se la Disney, ovvero la società che lo ha prodotto, non pagherà il riscatto.

Pensare che La vendetta di Salazar è fresco di trailer ufficiale e della prima foto della guest star del cast, Paul McCartney. L’uscita al cinema è prevista per il 24 maggio, il 26 negli Usa. Se la casa di Topolino non dovesse soddisfare le richieste economiche, la minaccia è preoccupante. Gli hacker hanno promesso di pubblicare prima spezzoni da cinque minuti, poi da venti e infine l’intero film.

Pirati dei Caraibi hackerato: cosa farà la Disney?

Bob Iger, l’amministratore delegato della Disney, ha spiegato a The Hollywood Reporter che la posizione della società è chiara. L’azienda, che sta collaborando con l’FBI, non è intenzionata a pagare. I pirati informatici hanno chiesto che la somma sia versata in bitcoin, ovvero una moneta elettronica virtuale. La cifra esatta richiesta non è stata resa nota. Secondo Deadline, si tratta sicuramente di un’enorme quantità di denaro.

“Sarà difficile individuare i colpevoli”, ha spiegato l’ex hacker Hector Monsegur al sito. “Ci sono moltissimi hacker, provenienti da qualsiasi parte del mondo. Inoltre conoscono le tecniche usate per rintracciarli. Un hacker egiziano potrebbe usare un software russo per sembrare russo, mentre in realtà si trova in Egitto”. D’altronde, non è la prima volta che si verifica un episodio del genere. Proprio qualche settimana fa, Netflix ha subito lo stesso ricatto. I pirati del web hanno sottratto dieci dei tredici episodi della quinta stagione di Orange Is the New Black, al via dal 9 giugno. Il colosso dello streaming non ha pagato il riscatto. Risultato? Le nuove avventure delle detenute di Litchfield sono già online. Jack Sparrow è avvisato.