6 CONDIVISI Condividi Tweet

Poveri ma ricchissimi, il sequel del cinepanettone Poveri ma ricchi, ha avviato a Roma le riprese. Christian De Sica e Enrico Brignano guidano ancora una volta il cast, composto da Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro e Ubaldo Pantani. A completare il tutto, tre new entry: Paolo Rossi, Massimo Ciavarro e Tess Masazza. Quest’ultima è un’esordiente assoluta, diventata star di Facebook grazie alla webserie Insopportabilmente Donna.

L’irresistibile coppia comica romana tornerà a Natale 2017 per raccontare le nuove avventure della famiglia Tucci, sempre più ricca e sempre più cafona ma con una passione nuova: la politica.

Ai Tucci l’ostentazione del lusso non basta più, hanno capito che la svolta è il potere. E così decidono di indire un referendum che permetta al loro paesino di uscire dall’Italia, dichiararsi Principato indipendente e proporre così nuove leggi. Una vera e propria “Brexit Ciociara”, un Principato a conduzione familiare con a capo un uomo dalla pettinatura improbabile, un solido conto in banca, ma soprattutto molto cafone: Danilo Tucci (De Sica), l’unico leader che fa più gaffe di Donald Trump.

Scritto da Fausto Brizzi con Marco Martani (Questione di Karma, In guerra per amore, Se Dio vuole) e Luca Vecchi (The Pills), Poveri ma ricchissimi conterà sulle musiche originali dei Thegiornalisti. La fotografia del film è di Marcello Montarsi, il montaggio è di Luciana Pandolfelli. La scenografia è di Stilde Ambruzzi e Roberta Amodio, i costumi di Mariano Tufano.

Poveri ma ricchissimi, il sequel per battere i record

L’obiettivo di Wildside e Warner Bros è quello di bissare i guadagni del primo capitolo. Poveri ma ricchi ha parzialmente riscattato la pessima stagione delle commedie natalizie italiane. L’incasso complessivo al botteghino è stato pari a 6.8 milioni di euro.

Oltre ad essere stato il più visto in assoluto nelle sale nel giorno di Natale (con un incasso di 1 milione di euro), il film di Brizzi si è aggiudicato anche la sfida tra “cinepanettoni 2016”. Secondo i dati Cinetel, si è laureato come commedia più vista nel lungo weekend di Natale. Il sequel sarà distribuito da Warner Bros il 14 dicembre 2017.