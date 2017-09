149 CONDIVISI Condividi Tweet

Dal cinema al palcoscenico di Broadway: Pretty Woman diventa un musical. La produttrice Paula Wagner ha annunciato che il film diretto nel 1990 da Garry Marshall verrà trasformato in uno spettacolo per la regia di Jerry Mitchell (Kinky Boots, On Your Feet!).

Prima dell’approdo a Broadway il prossimo autunno, il debutto avverrà il 13 marzo 2018 all’Oriental Theatre di Chicago. Le musiche saranno firmate da Bryan Adams (vincitore nel 1992 del Grammy Award grazie a (Everything I Do) I Do It for You, colonna sonora di Robin Hood) in collaborazione con Jim Vallance.

Pretty Woman: The Musical sarà basato sulla sceneggiatura originale di J.F. Lawton. Una commedia romantica in bilico tra Cenerentola e My Fair Lady che racconta l’amore tra la prostituta Vivian e lo squalo della finanza Edward. Le scenografie saranno di David Rockwell, i costumi di Gregg Barnes, il sound design di John Shivers. Gli arrangiamenti e l’orchestrazione saranno a cura di Will Van Dyke.

Il progetto si è finalmente realizzato dopo diversi anni di gestazione. Dietro l’idea di portare in scena il film c’era infatti la Disney, come aveva raccontato Marshall in un’intervista concessa a Deadline. “Negli anni ’80 nessuno immaginava che un film potesse diventare uno spettacolo teatrale, quindi le major hanno ceduto agli sceneggiatori i diritti”, aveva spiegato il regista. Con una differenza: la Disney non poteva accostare il proprio nome ad uno show la cui protagonista è una prostituta. Marshall era diventato così produttore e supervisore della pièce.

Pretty Woman diventa un musical: ecco i protagonisti

Ventisette anni dopo l’uscita del film e ad un anno dalla scomparsa di Garry Marshall, Pretty Woman arriverà a Broadway con un’inedita coppia di protagonisti. Vivian Ward, personaggio che lanciò la carriera di Julia Roberts, sarà interpretata da Samantha Barks, famosa per il ruolo di Éponine in Les Misérables. Edward Lewis, nell’originale Richard Gere, avrà invece il volto di Steve Kazee, vincitore di un Tony Award per la sua performance nel musical Once.