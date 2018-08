0 CONDIVISI Condividi Tweet

Pretty Woman – The Musical ha debuttato a Broadway dopo l’esordio all’Oriental Theatre di Chicago. Lo spettacolo, basato sulla sceneggiatura originale di J.F. Lawton e prodotto da Paula Wagner, è diretto da Jerry Mitchell (Kinky Boots, On Your Feet!), che ha portato in scena il cult movie realizzato nel 1990 da Garry Marshall. Vivian Ward, il personaggio della escort che ha lanciato la carriera di Julia Roberts, è interpretata da Samantha Barks, famosa per il ruolo di Éponine in Les Misérables di Tom Hooper. Edward Lewis, il miliardario interpretato nel film da Richard Gere, ha invece il volto di Andy Karl, vincitore di un Olivier Award per la sua performance nel musical Groundhog Day.

Pretty Woman, musical divide pubblico e critica

Nonostante le musiche di Bryan Adams (vincitore nel 1992 del Grammy Award grazie a (Everything I Do) I Do It for You, colonna sonora di Robin Hood) e Jim Vallance, gli arrangiamenti di Will Van Dyke, le scenografie di David Rockwell e i costumi di Gregg Barnes, il musical non ha convinto la critica. Se il pubblico ha applaudito, la stampa ha stroncato questa rivisitazione. Secondo i giornalisti statunitensi e britannici, le canzoni non funzionano e la creatività latita. L’unica nota positiva arriva dalla performance di Samantha Barks.

Pretty Woman, cast convince anche i detrattori

Alexis Soloski del Guardian ha definito Pretty Woman “un disastro insapore” e un progetto “profondamente offensivo” nei confronti dell’originale. Adam Feldman di Time Out ha rincarato la dose, definendo il musical “una diligente replica del film”, con “quasi ogni scena ben nota all’incirca nello stesso ordine”. Ma le critiche non sono tutte negative. Sul Telegraph, Diane Snyder ha definito Barks e Karl “una coppia magnificamente divertente e magnetica”, mentre Mark Shenton di The Stage applaude le “attraenti canzoni soft-rock di Bryan Adams e Jim Vallance” e “la chimica dei suoi protagonisti”.