Entertainment Weekly ha pubblicato le prime immagini di Mary Poppins Returns. L’atteso ritorno sugli schermi della celeberrima tata nata dalla penna di P.L. Travers avrà per protagonista Emily Blunt. Il remake Disney del film del 1964, interpretato da Julie Andrews, sarà diretto da Rob Marshall, che ha già collaborato con Blunt in Into the Woods. Insieme a lei, nel cast, troviamo Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters, Lin-Manuel Miranda, Colin Firth, Angela Lansbury e Meryl Streep.

Mary Poppins Returns è ambientato venticinque anni dopo gli eventi raccontati nel primo film. Siamo nella Londra degli anni ’30 e i due fratelli Michael e Jane (Ben Whishaw e Emily Mortimer) sono diventati grandi. Michael, con i suoi tre figli e la loro governante Ellen (Julie Walters), vive a Cherry Tree Lane. Dopo aver subito una grave perdita personale, ritrova la tata Mary Poppins (Blunt) insieme al lampionaio Jack (Lin-Manuel Miranda).

Mary userà le sue abilità magiche per aiutare la famiglia Banks a riscoprire la gioia che manca nella loro vita. La tata farà vivere ai bambini fantastiche avventure, sulla cima del Big Ben e nelle profondità dell’oceano. Inoltre farà conoscere loro una serie di nuovi e stravaganti personaggi, tra cui l’eccentrica cugina Topsy (Meryl Streep).

Le prime immagini di Mary Poppins Returns

Non mancherà infine un cameo di Dick Van Dyke, il Bert dell’originale, mentre non è ancora stata confermata la presenza di Julie Andrews. L’attrice, 82 anni, ha approvato il remake, definendo Blunt “magnifica”. “Mi sono sentita sul punto di piangere”, ha raccontato Emily a Entertainment Weekly. “È bellissimo avere la sua benedizione. Di sicuro mi ha risparmiato un bel po’ d’ansia”.

Al botteghino il primo film incassò la bellezza di oltre 100 milioni di dollari solo negli Stati Uniti. Vinse poi cinque premi Oscar e divenne subito un vero e proprio cult. Sceneggiato da David Magee (Vita di Pi, Neverland), Mary Poppins Returns arriverà al cinema il 25 dicembre 2018.