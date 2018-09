5 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo i tentativi dei The Jackal e The Pills (ma anche di Frank Matano e, se vogliamo, Rovazzi), arrivano due nuove webstar a tentare il salto verso il grande schermo: “La Fuitina Sbagliata” è, infatti, il primo film de I Soldi Spicci, la coppia siciliana cara a Facebook per i suoi ironici video sulla vita di coppia.

La data di uscita ufficiale è l’11 ottobre, la distribuzione è 01, la co-produzione è di Alessandro Siani – il quale, già in occasione della presentazione del suo Mr. Felicità aveva invitato Annandrea Vitrano e Claudio Casisa alla proiezione, preannunciando che presto sarebbero stati protagonisti di una pellicola tutta loro.

Ed eccoli qui: è possibile vederli nella locandina e nel trailer:

Insieme a loro nel film dei Soldi Spicci vedremo recitare Barbara Tabita, David Coco, Paride Benassai, Stefania Blandeburgo, Luca Lombardi, Toti & Totino, Francesco Guzzo, ma anche Vito Zappalà, Maurizio Marchetti e Ernesto Maria Ponte.

Ma di cosa parla ‘La fuitina sbagliata’? Si tratta di una rivisitazione di Romeo e Giulietta al contrario: due famiglie, i Casisa e i Vitrano, che si adorano, e i due figli, Anna e Claudio, studenti fuori sede e fidanzati storici, che si odiano e non vogliono saperne di stare insieme. Quando ritornano a casa, i due trovano una situazione idilliaca: l’amicizia fra le loro famiglie è cementata a tal punto che si sono addirittura unite negli affari. I Casisa, produttori di ricotta e i Vitrano, produttori di scorze di cannoli metteranno in vendita “il cannolo degli innamorati”, di cui Claudio e Anna saranno i testimonial inconsapevoli. Sporcare quel quadretto è così difficile che i due non solo non avranno il coraggio di dire che si sono lasciati ma, presi da una paura sempre più infantile, complicheranno le cose dicendo delle grosse bugie: non solo annunciano il matrimonio ma anche la prossima nascita di un bambino. Da qui parte un gioco di equivoci esilarante, che li porterà a compiere, per l’appunto, La Fuitina Sbagliata.