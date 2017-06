15 CONDIVISI Condividi Tweet

Processo a Bill Cosby annullato: è questo il verdetto del procedimento intentato nei confronti dell’attore. L’accusa era di aver drogato e violentato una donna, Andrea Constand, nel 2004. La giuria si è mostrata non concorde su tutti i capi di accusa nei confronti del papà dei Robinson. Dopo 52 ore di consiglio, i giurati non sono riusciti a raggiungere un accordo unanime. Nonostante la testimonianza shock della vittima, che ha spiegato i dettagli della violenza subita.

“Non è un’assoluzione e non è una vittoria”, ha detto il giudice Steve O’Neill rivolgendosi all’accusa e alla difesa. Il magistrato ha escluso le testimonianze di altre dieci donne che sostengono di essere state molestate. Ora, entro 365 giorni, il procuratore distrettuale Kevin Steele potrà rinnovare le accuse contro l’attore e chiedere un nuovo processo.

“Se la Corte consentirà a più accusatrici di testimoniare, ciò potrebbe fare la differenza”, ha dichiarato l’avvocato Gloria Allred. Cosby, intanto, rimarrà libero su cauzione. Tuttavia, contemporaneamente, dovrà sostenere diversi procedimenti civili, molti dei quali per diffamazione.

Processo a Bill Cosby annullato

L’accusa mossa dalle donne nei confronti dell’interprete di Cliff Robinson è sempre la stessa. Cosby le avrebbe narcotizzate con un cocktail di alcol e sonniferi, per poi approfittare di loro nella sua casa. “Le giurie sono in stallo quando l’accusa cerca di mandare in carcere per cose che non sono state semplicemente presentate in aula”, ha affermato Angela Agrusa, avvocato dell’attore.

Cosby non ha mai parlato pubblicamente. “Sono grata ai giurati per aver rivisto le prove, che è il modo giusto di procedere. La verità può essere schiacciata ma non distrutta”, ha detto la moglie Camille in un comunicato. Secondo l’ex procuratore federale David Weinstein, la celebrità di Cosby ha giocato un ruolo chiave nelle deliberazioni della giuria. L’unanimità non si sarebbe raggiunta proprio per la fama del dottor Cliff.