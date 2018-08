130 CONDIVISI Condividi Tweet

Al via le riprese del programma di Renzi, quello in stile “Piero e Alberto Angela” dedicato a Firenze e alle sue bellezze culturali. L’annuncio del primo Ciak arriva da Lucio Presta, manager delle star, marito di Paola Perego e, in quest’occasione, produttore dell’ambizioso prodotto TV.

A quanto si legge da Libero Quotidiano, infatti, pare che il progetto consista in un ‘faraonico’ docu-film sulla città toscana che verrà poi venduto al miglior acquirente. Qualche pre-trattativa c’è già stata, ma finora pare che tutti si siano tirati indietro.

Iniziano le riprese del programma di Renzi ma il destino dell’opera è ancora incerta

L’ultima rete ad aver rifiutato (per ora) il programma di Renzi è stata Mediaset. A spiegare il perché è La Stampa: “La richiesta economica avanzata dal produttore Lucio Presta sarebbe particolarmente alta. Tra i due e i tre milioni di euro“. Nel frattempo l’agente e produttore pubblica uno scatto su Instagram per segnalare che il grande progetto è in corso d’opera:

“Ore 7.00, inizio riprese nuove puntate. Primociak”

L’ex premier ha spiegato tempo fa le motivazioni che lo hanno spinto a sperimentarsi in un ruolo di conduttore/cicerone per questo docu-film su Firenze:

La dichiarazione dell’ex primo ministro italiano sul suo nuovo ruolo di presentatore TV: “Non sarò uno showman di provincia”

“Ho deciso di realizzare uno speciale televisivo sulla mia città, Firenze, perché credo che più il dibattito politico diventa barbaro, più c’è bisogno di valori, di bellezza, di cultura. Questo progetto ha l’ambizione di parlare ai cuori delle persone, cercando di raggiungerle anche oltre i confini nazionali. Sono emozionato al pensiero di lavorare su una sfida così affascinante ma è tutta un’altra cosa rispetto alle Fake-News sul trasformarmi in uno showman di provincia. Chi vedrà quelle immagini si renderà conto del tentativo di offrire, soprattutto alle nuove generazioni, uno sguardo sul presente, non solo uno sguardo sul passato”.