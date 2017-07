0 CONDIVISI Condividi Tweet

Il Direttore Alberto Barbera ha annunciato il programma di Venezia 74. La Mostra del Cinema, dal 30 agosto al 9 settembre, ha presentato la line-up dell’edizione 2017. Qualcosa si muove rispetto alle paludate edizioni precedenti.

Gli italiani in Concorso sono quattro. The Leisure Seeker di Paolo Virzì è il primo film americano del regista livornese, con Helen Mirren e Donald Sutherland. La sorpresa potrebbe essere Ammore e malavita dei Manetti Bros, crime musical napoletano con Serena Rossi, Claudia Gerini, Carlo Buccirosso e Giampaolo Morelli.

Due le opere seconde. Andrea Pallaoro (Medeas) dirige Charlotte Rampling nel drammatico Hannah. Sebastiano Riso (Più buio di mezzanotte) vira al family drama con Una famiglia, interpretato da Micaela Ramazzotti. Dovranno vedersela in gara con pezzi da novanta come i maestri Paul Schrader e Frederick Wiseman, il franco-tunisino Abdellatif Kechiche, il divo George Clooney, i già Leone d’Oro Darren Aronofsky e Samuel Maoz, l’atteso Guillermo del Toro (il trailer di The Shape of Water promette meraviglie).

Tutto il programma di Venezia 74

Film d’apertura e di concorso, è Downsizing di Alexander Payne con Matt Damon e Kristen Wiig. Dei ventuno titoli in competizione per il Leone si occuperà la Giuria presieduta da Annette Bening e composta da Jasmine Trinca, Edgar Wright, Anna Mouglalis, Rebecca Hall, Michel Franco, Ildikó Enyedi e Yonfan. I Leoni d’Oro alla carriera andranno a Jane Fonda e Robert Redford. Ecco la lista completa dei film.

Concorso:

Human Flow di Ai Weiwei (Cina / Germania / Usa)

Mother! di Darren Aronofsky (Usa – con Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Domhnall Gleeson, Ed Harris)

Suburbicon di George Clooney (Usa – con Matt Damon, Julianne Moore, Noah Jupe, Oscar Isaac)

The Shape of Water di Guillermo Del Toro (Usa – con Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg)

L’Insulte di Ziad Doueiri (Francia / Libano)

La Villa di Robert Guédiguian (Francia – con Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Jacques Boudet, Anaïs Demoustier, Robinson Stévenin)

Lean On Pete di Andrew Haigh (UK – con Charlie Plummer, Steve Buscemi, Chloë Sevigny)

Mektoub, My Love: Canto Uno di Abdellatif Kechiche (Francia)

The Third Murder di Koreeda Hirokazu (Giappone)

Jusqu’à la garde di Xavier Legrand (Francia)

Ammore e malavita dei Manetti Bros. (Italia)

Foxtrot di Samuel Maoz (Israele / Germania / Francia / Svizzera)

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri di Martin McDonagh (UK – con Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Abbie Cornish, John Hawkes, Peter Dinklage)

Hannah di Andrea Pallaoro (Italia / Belgio / Francia)

Downsizing di Alexander Payne (Usa – con Matt Damon, Christoph Waltz, Hong Chau, Kristen Wiig)

Angels Wear White di Vivian Qu (Cina / Francia)

Una famiglia di Sebastiano Riso (Italia)

First Reformed di Paul Schrader (Usa – con Ethan Hawke, Amanda Seyfried, Cedric Kyles)

Sweet Country di Warwick Thornton (Australia)

The Leisure Seeker di Paolo Virzì (Italia)

Ex Libris – The New York Public Library di Frederick Wiseman (Usa)

Fuori Concorso:

Our Souls at Night di Ritesh Batra (Usa – con Robert Redford e Jane Fonda)

Il signor Rotpeter di Antonietta De Lillo (Italia – mediometraggio con Marina Confalone)

Victoria & Abdul di Stephen Frears (UK – con Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard)

La Mélodie di Rachid Hami (Francia – con Kad Merad, Samir Guesmi, Renély Alfred, Youssouf Gueye)

Outrage Coda di Kitano Takeshi (Giappone)

Loving Pablo di Fernando León de Aranoa (Spagna – con Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard)

Zama di Lucrecia Martel (Argentina / Brasile)

Wormwood di Errol Morris (Usa – miniserie con Peter Sarsgaard, Molly Parker, Christian Camargo, Scott Shepherd, Tim Blake Nelson, Bob Balaban)

Diva! di Francesco Patierno (Italia – con Barbora Bobulova, Anita Caprioli, Carolina Crescentini, Silvia D’Amico, Isabella Ferrari, Carlotta Natoli, Greta Scarano, Anna Foglietta, Michele Riondino)

Le Fidèle di Michaël R. Roskam (Belgio / Francia / Olanda – con Matthias Schoenaerts, Adèle Exarchopoulos)

Il colore nascosto delle cose di Silvio Soldini (Italia / Svizzera – con Valeria Golino, Adriano Giannini, Arianna Scommegna, Laura Adriani)

The Private Life of a Modern Woman di James Toback (Usa – con Sienna Miller, Alec Baldwin, Charles Grodin, Colleen Camp, Carl Icahn)

Brawl in Cell Block 99 di S. Craig Zahler (Usa – con Vince Vaughn, Jennifer Carpenter, Don Johnson, Udo Kier)

Cuba and the Cameraman di Jon Alpert (Usa – doc)

My Generation di David Batty (UK – con Michael Caine)

Piazza Vittorio di Abel Ferrara (Italia – doc)

The Devil and Father Amorth di William Friedkin (Usa – doc)

This Is Congo di Daniel McCabe (Congo – doc)

Ryuichi Sakamoto: Coda di Stephen Nomura Schible (Usa / Giappone – doc)

Jim & Andy: The Great Beyond. The Story of Jim Carrey, Andy Kaufman and Tony Clifton di Chris Smith (Usa / Canada – doc)

Happy Winter di Giovanni Totaro (Italia – doc)

Casa d’altri di Gianni Amelio (Italia – cortometraggio)

Michael Jackson’s Thriller 3D di John Landis (Usa)

Making of Michael Jackson’s Thriller di Jerry Kramer (Usa – doc)

Orizzonti (Lungometraggi):

Disappearance di Ali Asgari (Iran / Qatar)

Espèces menaces di Gilles Bourdos (Francia / Belgio)

The Rape of Recy Taylor di Nancy Buirski (Usa)

Caniba di Lucien Castaing-Taylor e Verena Paravel (Francia)

Les Bienheureux di Sofia Djama (Algeria / Francia / Belgio)

Marvin di Anne Fontaine (Francia – con Finnegan Oldfield, Isabelle Huppert, Grégory Gadebois, Vincent Macaigne)

Invisible di Pablo Giorgelli (Argentina / Brasile / Uruguay / Germania)

Brutti e cattivi di Cosimo Gomez (Italia – con Claudio Santamaria, Marco D’Amore, Sara Serraiocco)

The Cousin di Tzahi Grad (Israele)

The Testament di Amichai Greenberg (Israele / Austria)

No Date, No Signature di Vahid Jalilvand (Iran)

Los versos del olvido di Alireza Khatami (Cile / Iran / Francia / Germania / Olanda)

La Nuit où j’ai nagé di Damien Manivel e Igarashi Kohei (Francia / Giappone)

Nico di Susanna Nicchiarelli (Italia / Belgio – con Tryne Dyrholm, John Gordon Sinclair, Anamaria Marinca, Sandor Funtek)

Krieg di Rick Ostermann (Germania)

West of Sunshine di Jason Raftopoulos (Australia)

Gatta Cenerentola di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone (Italia)

Under the Tree di Hafsteinn Gunnar Sigurðsson (Islanda / Danimarca / Polonia / Germania)

La vita in comune di Edoardo Winspeare (Italia)

Il programma completo su www.labiennale.org.