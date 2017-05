2 CONDIVISI Condividi Tweet

Differenti ed inattesi, i prossimi film di Monica Bellucci saranno un’autentica sorpresa. L’attrice, madrina di Cannes 70, ha aperto l’edizione 2017 del festival e ha fatto trapelare alcune ghiotte novità. Per l’ottava volta sulla Croisette, la diva italiana più amata di Francia ha un’agenda davvero fitta di impegni. A cominciare da Twin Peaks. Dal 21 maggio su Sky Atlantic, la vedremo nel ricco cast dell’attesissima terza stagione della serie di David Lynch.

Reduce da On the Milky Road – Sulla Via Lattea di Emir Kusturica, Bellucci ormai ha preso gusto con il piccolo schermo. Senza veli in Mozart in the Jungle, per lei ci sono altre tre serie in arrivo. Su una ha tenuto la bocca cucita, si sa soltanto che vorrebbe anche produrla. I rumors la vogliono nel primo episodio di Riviera, thriller targato Sky e ambientato negli sfarzosi luoghi di divertimento della Costa Azzurra. Sicuro è invece un piccolo ruolo nell’intrigante The Miracle.

Da Cannes 70 ecco i prossimi film di Monica Bellucci

The Miracle è la nuova serie originale prodotta da Wildside per Sky Italia. Si tratta di un progetto ambizioso. Scritta da Niccolò Ammaniti (vincitore del premio Strega nel 2007 per Come Dio comanda), sarà incentrata su una statua della Madonna che improvvisamente inizia a piangere lacrime di sangue. E sulle conseguenze che questo fenomeno genera su politica, Chiesa e finanza.

Infine, il cinema. Il suo vero grande amore. Secondo le voci di mercato, Bellucci ha un ruolo importante nel film con Antonio Banderas e Alec Baldwin su Lamborghini e Ferrari. Ancora senza titolo, il biopic – annunciato da Variety – sarà diretto da Michael Radford, il regista di Il postino e Il mercante di Venezia. Il film racconterà la vita di Ferruccio, che sulla sua strada a tutta velocità incontrerà l’amico e rivale Enzo. Quale sarà il ruolo di Monica? Per ora la diva si è trincerata dietro un no comment.