Il prossimo James Bond sarà donna o nero, parola di Barbara Broccoli. La storica produttrice della saga di 007 ha rivelato che a interpretare in futuro l’Agente Segreto al Servizio di Sua Maestà sarà una donna o un attore afroamericano. Una successione che, naturalmente, arriverà quando Daniel Craig avrà concluso il suo ciclo.

I profili che corrispondono a questa descrizioni sono nomi già circolati in passato per il ruolo: Charlize Theron e Idris Elba.

Mentre Bond 25 è in cantiere, lo scorso luglio era circolata la notizia per cui Daniel Craig sarà ancora James Bond. Secondo il Mirror, l’attore inglese tornerà alla guida della Aston Martin e con lui ci sarà anche Adele. La cantante, premio Oscar per Skyfall, dovrebbe comporre nuovamente la colonna sonora del film.

Ora, parlando con il Daily Mail, Barbara Broccoli ha spiegato che in futuro possiamo aspettarci “una donna Bond o uno 007 nero. Questi film riflettono i tempi, così abbiamo sempre cercato di modificare la situazione alzando l’asticella. Tutto è possibile. Oggi abbiamo Daniel Craig, e sono molto felice con lui, ma chissà cosa ci porterà il futuro”.

Tra i nomi di possibili successori circolano da tempo quelli di Elba e Theron, apparsa tosta e sensuale come non mai nella recente spy-story Atomica bionda. I suoi stunt per il film sono stati un autentico massacro: l’attrice sudafricana ha aumentato il proprio peso per la parte e non ha voluto controfigure, uscendo dal set con due costole incrinate, i legamenti di un ginocchio compromessi e due denti scheggiati.

La sua unica “pecca” per un Bond movie è il fatto di non essere inglese. Per questa ragione, secondo molti bookmakers, il frontrunner più papabile nella successione a Craig al momento è il britannico James Norton, star di Guerra e pace e Grantchester.