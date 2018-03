0 CONDIVISI Condividi Tweet

Quanto basta è il nuovo film di Francesco Falaschi, che torna ad affrontare il tema della malattia a più di dieci anni da Emma sono io. Allora era la crisi ipomaniacale, stavolta è la sindrome di Asperger. Lo stile resta immutato: una commedia drammatica che racconta con sensibilità e ironia questo disturbo, difficilissimo da diagnosticare. Ad esserne affetto è Guido (un bravissimo Luigi Fedele), un ragazzo che vive con i nonni e frequenta un corso di cucina in un centro per ragazzi autistici. La sua passione per i fornelli lo porta ad iscriversi a un contest culinario per talenti emergenti. Il suo coach sarà Arturo (Vinicio Marchioni), ex chef stellato con problemi di controllo dell’aggressività, finito in carcere per rissa.

Quanto basta: Asperger, amicizia e cucina

Arturo è testardo e senza filtri, proprio come Guido. È la psicologa Anna (Valeria Solarino) a farlo entrare in comunità: Arturo deve scontare la pena ai servizi sociali insegnando ai ragazzi Asperger i segreti del mestiere. L’improbabile amicizia che nasce tra lui e Guido aiuterà proprio il cuoco arrogante e tormentato a cambiare vita. “Quando ho letto la sceneggiatura, l’ho trovata piena di grazia, qualità che si trova sempre meno nel cinema italiano”, ha raccontato Marchioni. “Uno chef ad un punto morto della propria esistenza da cinico e disilluso che, senza pietismo o falsi pudori, diventa quello che ha più necessità d’aiuto per riprendere in mano la sua vita grazie ad un’amicizia inattesa. È per questo motivo che mi sono messo a servizio completo del film: Arturo in realtà non è il protagonista, è un personaggio al servizio di una storia leggera e umana”.

Quanto basta: film al cinema dal 5 aprile

“Quanto basta è un film sui rapporti umani e sull’interazione con l’altro”, ha spiegato Falaschi. “Il cuore di questa storia è il contrappasso del cuoco controverso con un talento pieno di problemi”. Il regista ha conosciuto la realtà dell’autismo in cucina a Prato e poi con i ragazzi dell’associazione Not Equal, con i quali Luigi Fedele ha lavorato in prima persona. “Per il personaggio di Guido, ho portato avanti un’esperienza di studio profonda”, ha rivelato l’attore. “Sono partito dall’esterno: la prosodia, il rapporto del corpo con lo spazio. Poi, nella seconda fase, ho conosciuto vari ragazzi Asperger, capendo il loro universo e cosa si nasconde dietro i loro gesti e silenzi”.

“Quanto basta è un film che ho amato molto sin dagli inizi”, gli fa eco Valerio Solarino. “La delicatezza e la poesia usate da Francesco nel modo di raccontare l’Asperger e far ridere di questo, vuol dire che abbiamo accettato questa malattia e non abbiamo più alcun pregiudizio”. Distribuito in 250 copie da Notorius Pictures, Quanto basta è al cinema dal 5 aprile.