Omar Sy ha approfittato del passaggio televisivo del film su TF1 per pubblicare online un estratto particolare di Quasi amici: la scena tagliata al montaggio finale. Sei anni dopo l’uscita al cinema, l’irresistibile commedia di Éric Toledano e Olivier Nakache – il più grosso successo di sempre al botteghino francese (e secondo film transalpino che ha incassato di più nel mondo, secondo soltanto a Lucy di Luc Besson) – non smette di stupire.

Del badante Driss (Sy) e del ricco tetraplegico Philippe (François Cluzet) ormai sappiamo tutto. Eppure, ogni volta che viene trasmesso in tv, il film ottiene numeri strepitosi: in Italia l’ultima volta che è passato su Canale 5 ha incollato allo schermo quasi 3 milioni di spettatori. Stessa sorte in Francia: domenica 14 maggio TF1 l’ha mandato in onda e ha ottenuto un pubblico di ben 7.8 milioni.

Quasi amici: la scena tagliata è online

Per l’occasione, Sy – reduce da un altro grande successo, quello di Famiglia all’improvviso – ha postato su Twitter una scena esclusa dal montaggio finale del film. Al ristorante, Driss fa una battuta su Nicolas Sarkozy, l’allora presidente della Repubblica. Philippe scoppia a ridere, Driss alza la mano come a volergli dare il cinque, ma dimentica che il suo amico è tetraplegico… Ecco il cinguettio dell’attore con il video, seguito subito da tantissimi like e retweet.

scène coupée au montage pour vous les Chwittos c'est cadeau ! 🎁 #Intouchables pic.twitter.com/XiP9BQZ3zL — Omar Sy (@OmarSy) 14 maggio 2017