0 CONDIVISI Condividi Tweet

La Quinzaine des Réalisateurs 2018 ha svelato la line-up ufficiale. Sono tre i film italiani presenti nel programma della sezione parallela del Festival di Cannes. La SRF ha infatti selezionato Troppa grazia di Gianni Zanasi, La strada dei Samouni di Stefano Savona e Simone Massi e il cortometraggio La lotta di Marco Bellocchio. A Zanasi, che torna alla Quinzaine ventiquattro anni dopo il suo esordio Nella mischia, è affidata la chiusura.

Quinzaine des Réalisateurs 2018: ci sono tre film italiani

Troppa grazia, definito dal direttore artistico Edouard Waintrop “una commedia davvero folle”, racconta la storia di Lucia (Alba Rohrwacher), una geometra di 36 anni che vive da sola con sua figlia. Incaricata dal Comune di controllare un terreno dove deve sorgere una grande opera architettonica, scopre che quella zona è a forte rischio geologico. Quando ha ormai deciso di non dire nulla per non creare problemi e non perdere il lavoro, quella che sembra una giovane “profuga” le appare per affidarle un messaggio.

La strada dei Samouni è il nuovo documentario di Stefano Savona (Tahrir) con le animazioni di Simone Massi. Il film segue la vita quotidiana della piccola Amal e i suoi fratelli, contadini che abitano alla periferia della città di Gaza. Sul filo dei ricordi, immagini reali e racconto animato si alternano a disegnare un ritratto di famiglia, prima, dopo e durante i tragici avvenimenti che hanno stravolto le loro vite nel gennaio del 2009, quando, durante l’operazione “Piombo fuso”, vengono massacrati 29 membri della famiglia.

Quinzaine des Réalisateurs 2018: Cannes parla italiano

La lotta di Marco Bellocchio ha invece per protagonisti Fabrizio Falco, Barbara Ronchi e Ione Bertola. Il cortometraggio è ambientato sulle sponde del fiume Trebbia in una giornata d’estate. Sulla riva opposta, in lontananza, una pattuglia di soldati nazisti, le armi in pugno, sono all’inseguimento di qualcuno. Tonino è il fuggiasco, un partigiano al quale non resta che tuffarsi nel fiume: un fiume che però lo riporterà alla sua vita reale.

La selezione completa della Quinzaine include Amin di Philippe Faucon, Carmen & Lola di Arantxa Echevarria, Climax di Gaspar Noé, Buy Me a Gun di Julio Hernandez Cordon, The Snatch Thief di Agustin Toscano, The Trouble With You di Pierre Salvadori, Treat Me Like Fire di Marie Monge, Le monde est à toi di Romain Gavras, Leave No Trace di Debra Granik, To the Ends of the Earth di Guillaume Nicloux, Los Silencios di Beatriz Seigner, Mandy di Panos Cosmatos, The Pluto Moment di Ming Zhang, Mirai di Mamoru Hosoda, Birds of Passage di Cristina Gallego e Ciro Guerra, Petra di Jaime Rosales, The Load di Ognjen Glavonic e Weldi di Mohamed Ben Attia.