Prima ancora di arrivare al cinema, già impazza la Ralph Spacca Internet mania. Un fenomeno al quale anche Hollywood si inchina. Sale da una parte all’altra del globo l’attesa per la nuova animazione della Disney, sequel del campione d’incassi del 2012 e in uscita in Italia il 1° gennaio 2019.

Ralph Spaccatutto 2 è diretto Rich Moore e Phil Johnston e arriverà nelle sale americane il 21 novembre 2018 (il Giorno del ringraziamento), più di un mese prima dell’esordio italiano. Lo fa confermando il suo mix vincente di avventura, commedia, fantasy e fantascienza.

Arriva Ralph Spaccatutto 2: Ralph Spacca Internet

Ralph Spacca Internet racconta le nuove avventure (stavolta digitali e non analogiche) del “cattivo” di Felix Aggiustatutto. Stavolta alle prese con l’avvento della rete: nella sua vecchia sala giochi arriva infatti il wi-fi. Il nostro eroe capisce che può usarlo per cercare un pezzo di ricambio per Sugar Rush, il videogame di Vanellope von Schweetz.

La pilota/glitch nel frattempo ha scoperto di essere una principessa Disney. Ma avere questo potere nella società digitale di oggi non è così semplice. I due allora si avventurano nel web e dovranno scampare a colossi del commercio elettronico come Amazing e Gügl, cookie e pop-up invadenti.

Ralph Spacca Internet uscita in Italia nel 2019

Il trailer, proiettato a ripetizione sui social e nelle sale americane, ha già avuto un successo clamoroso: su YouTube conta quasi 6 milioni di visualizzazioni. Ad aumentare l’attesa, ci hanno pensato anche gli Imagine Dragons. Zero, il nuovo singolo della band di Believer, farà parte della colonna sonora del film.

“Stavo lavorando a Oceania – ha spiegato a Collider la sceneggiatrice Pamela Ribon – quando abbiamo iniziato a parlare di Ralph. Allora ho pensato: ‘Caspita, Vanellope è una principessa. Perché non ne hanno mai parlato?’. Molte persone pensano che Ralph Spaccatutto sia un film della Pixar. Quindi non accostano i suoi personaggi a quelli di Frozen, che sono invece la grande eredità dello studio. Così è venuta l’idea di questo film nella mia testa”.

Nonostante sia dato per favorito, Ralph Spacca Internet dovrà vedersela al botteghino con un’agguerrita concorrenza: Creed II e Robin Hood. Gli analisti hanno previsto che il nuovo film d’animazione della Disney aprirà incassando 65 milioni di dollari in 5 giorni. In scia con i successi di Coco e Oceania.

In attesa di sapere chi saranno i doppiatori italiani, la versione originale conferma John C. Reilly, Sarah Silverman, Jack McBraye e Jane Lynch. Le novità sono Taraji P. Henson e Gal Gadot. Ma a destare curiosità è soprattutto l’apparizione di nuovi personaggi come le principesse Disney, i Muppets, i robot di Star Wars e i supereroi Marvel. Insomma, ne vedremo delle belle.