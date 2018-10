0 CONDIVISI Condividi Tweet

Rambo 5 ha annunciato il cast e il suo titolo ufficiale. Il quinto capitolo della saga con Sylvester Stallone si chiamerà Rambo 5: Last Blood, un titolo che rimanda al primo storico film del 1982, basato sul romanzo di David Morrell e chiamato appunto First Blood, Primo sangue. Questa nuova avventura dedicata al veterano del Vietnam sarà così una sorta di canto del cigno per l’eroe di guerra entrato nell’immaginario collettivo per le sue epiche imprese di sopravvivenza.

Rambo 5 cast con Paz Vega

Rambo 5 vedrà John invecchiato e stanco, che si è faticosamente ricostruito una vita tranquilla in un ranch in Arizona. L’ex berretto verde rientrerà in azione quando una giornalista gli chiederà aiuto per rintracciare e salvare un gruppo di ragazze che sono state rapite da un cartello messicano.

Proprio nelle ultime ore sono state annunciate due attrici di punta che faranno parte del cast. La reporter che coinvolge Rambo si chiamerà Carmen Delgado e sarà interpretata da Paz Vega, l’attrice lanciata da Lucía y el sexo. Yvette Monreal sarà la sorella minore di Carmen, Gabrielle, una delle ragazze rapite dal cartello per la tratta della donne.

Rambo 5: Last Blood il titolo ufficiale

Il film è diretto da Adrian Grunberg che utilizzerà una sceneggiatura di Matthew Cirulnick. Le riprese sono in corso in Bulgaria e Spagna, dove è stato ricostruito il confine tra Stati Uniti e Messico. Last Blood dovrebbe arrivare nelle sale nell’autunno 2019.

Dopo l’annuncio che Rambo 5 si farà con le prime foto del film postate sui social, Sylvester Stallone ha usato Instagram per presentare il suo nuovo e inseparabile amico: il suo coltello. L’arma è stata creata apposta per il film da Dietmar Pohl, noto designer tedesco di lame famoso per aver lanciato la Pohl Force, azienda specializzata in coltelli da combattimento e survival.