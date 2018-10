0 CONDIVISI Condividi Tweet

Rambo 5 si farà: lo ha annunciato ufficialmente Sylvester Stallone postando sui social le prime foto del film. Le riprese iniziano oggi e Sly ha deciso di presentare ai suoi follower il nuovo look di John Rambo. Una vera e propria tenuta da cowboy che ha sorpreso gli appassionati: il quinto capitolo della saga, iniziata nel 1982 e ispirata al romanzo First Blood di David Morrell, vedrà il leggendario reduce del Vietnam ormai lontano dall’azione sul campo. Almeno inizialmente.

Rambo 5 si farà: iniziate le riprese

Rambo 5 inizia con un John Rambo invecchiato e stanco, che cerca di godersi il meritato riposo nel ranch di famiglia in Arizona. Quando un giornalista lo contatta per rintracciare e salvare un gruppo di ragazze (tra cui la figlia di un suo caro amico) che sono state rapite da un cartello messicano, Rambo deciderà di rientrare in azione. La vita tranquilla da cowboy che si era faticosamente costruito verrà subito rimessa in discussione. Stallone, che ha anche collaborato alla sceneggiatura scritta da Matthew Cirulnick (Absentia), ha descritto il nuovo film del franchise come la propria versione di Non è un paese per vecchi dei fratelli Coen.

Rambo 5, uscita nel 2019: parola di Sly

Il film sarà diretto da Adrian Grunberg, esperto regista di seconda unità e già al timone dell’action Viaggio in paradiso con Mel Gibson. Lo scorso maggio, postando i video dei suoi massacranti allenamenti per il progetto, Stallone aveva confermato su Instagram che Rambo 5 sarebbe uscito nell’autunno 2019. Tuttavia non c’è ancora una data d’uscita ufficiale. Sly ha interpretato Rambo l’ultima volta nel 2008: John Rambo, costato 50 milioni di dollari, ne ha incassati 132 in tutto il mondo. Questa svolta western, affidata ai social, ha fatto in poche ore il pieno di like e commenti positivi da parte dei suoi affezionati fan.