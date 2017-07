0 CONDIVISI Condividi Tweet

“Il silenzio, in alcuni casi, suona come una condanna ed è per questo che voglio precisare alcuni fatti – così inizia il messaggio sui social in cui, per la prima volta, viene fuori la vera reazione di Raul Bova alla condanna (ancora da confermare) che pende sulla sua testa – “È da anni che subisco continui controlli, sequestri preventivi, interrogatori e richieste di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, risultate e giudicate poi infondate.”

La reazione di Raoul Bova alla condanna (non confermata)

“Preciso che ho sempre pagato il dovuto e non sono stato condannato per evasione fiscale (nè per altri reati), ma sono stato condannato in primo grado semplicemente a causa di un contratto che ho stipulato con la mia società di produzione che curava e gestiva, in assoluta trasparenza, la mia immagine: contratto lecito e utilizzato da moltissimi protagonisti del mondo dello spettacolo in Italia e all’estero.”

Un brutto momento per l’attore, che ha deciso di voler provare a dare la sua versione dei fatti prima di essere etichettato come un artista italiano che non paga il fsco fisco. Ecco come continua la reazione di Raoul Bova:

“Il Tribunale penale di Roma ha ritenuto tale contratto, suggerito e gestito dal mio commercialista dell’epoca, illecito, mentre altri Giudici, quelli Tributari di Roma, lo hanno considerato a tutti gli effetti lecito e valido. Sono colpevole solo di non essermi laureato in Economia e Commercio e di non essere stato in grado di gestirmi da solo la contabilità. Mi sono affidato ad un professionista che ha operato, per quanto nelle mie conoscenze, in completa trasparenza. Vedremo quello che succederà nei prossimi gradi di giudizio. Spero che i giudici dell’Appello restituiranno spazio alla certezza del diritto.

La chiosa finale dell’attore: ecco la reazione di Raoul Bova alla condanna di evasione fiscale

Così come spero che la mia dignità, ingiustamente trascurata e addirittura calpestata, ritorni ad avere il rispetto che merita anche da parte dei poteri mediatici, che mi hanno trattato come fossi un delinquente comune e un truffatore fiscale, coinvolgendo nel disonore la mia famiglia e provocando la rottura di miei importanti contratti pubblicitari. Malgrado tutto ho fiducia nella giustizia e attendo che i miei diritti e la mia immagine vengano ripristinati da una giusta sentenza nel rispetto dei tempi e delle regole.”