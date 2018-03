322 CONDIVISI Condividi Tweet

Raoul Bova sui cellulari a teatro ha un’idea chiara e precisa: chi vuole chattare, chiamare, inviare messaggi durante uno spettacolo può anche starsene a casa. L’invettiva dell’attore è nata in seguito a quanto successo al Metropolitan di Catania, dove si stava esibendo con Chiara Francini in Due, per la regia di Luca Miniero. Dopo una sequela di squilli, trilli di e-mail, notifiche di WhatsApp e di Facebook, Bova ha preso una decisione drastica: non tornare sul palco al termine dello spettacolo per i consueti saluti al pubblico.

Raoul Bova sui cellulari a teatro: le sue parole

Intervistato dal Corriere della Sera, Bova ha raccontato quei momenti di fastidio, stupore e imbarazzo che ha vissuto in scena. “Non mi era mai successo prima. Mentre ero sul palco venivo distratto dalle suonerie, ho provato anche a esitare per far capire che avevo sentito e che ero disturbato tanto io quanto gli spettatori che volevano assistere allo spettacolo, ma non c’è stato niente da fare”.

Agli applausi finali, Raoul Bova si è rifiutato di salutare il pubblico, lasciando Chiara Franchini da sola. “Ma non me la sono sentita di fare l’uscita singola per i ringraziamenti, ho fatto solo quella di gruppo. Non sono intransigente, ma la reiterazione continua ha creato un clima assurdo. C’era gran parte del pubblico che voleva assistere allo spettacolo che discuteva con i — ripeto — pochi che disturbavano. Nessuno li costringeva a stare lì, se volevano telefonare potevano starsene a casa”.

Raoul Bova: teatro amaro

L’ingerenza degli smartphone, purtroppo, ha rovinato la serata anche a tutti gli altri spettatori che erano al Metropolitan per godersi Due. “Erano poche persone, senza cultura teatrale e senza rispetto nei confronti di chi gli stava intorno. Mi spiace che a fare le spese per un atteggiamento di pochi siano state tutte le persone perbene che erano a teatro”.