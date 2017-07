179 CONDIVISI Condividi Tweet

Raul Bova condannato a un anno e sei mesi di reclusione. È questa la decisione del giudice monocratico del Tribunale di Roma. Mano pesante per l’attore, dopo la richiesta di condanna a un anno avanzata dalla Procura.

Si è concluso nel peggiore dei modi il processo che ha visto il divo imputato per un reato di natura fiscale. A Bova sono stati comunque concessi la non menzione e la sospensione della pena.

Raoul Bova è stato condannato per “dichiarazione fraudolenta mediante artifici”. Secondo i pm, il Capitano Ultimo del piccolo schermo ha utilizzato fatture false e documenti fittizi per evadere le tasse. L’attore ha trasferito alcuni costi alla società che gestisce la sua immagine, la Sammarco Srl, con un gioco finanziario. Dalla simulazione della cessione di alcuni diritti sui film alla simulazione dell’esistenza del diritto a ottenere sgravi fiscali, il tutto finalizzato a eludere il fisco, pagando un’aliquota Iva più bassa.

In questo modo, Bova ha evaso quasi 700 mila euro tra il 2005 e il 2011. Nello stesso processo sono state condannate anche la sorella dell’attore, Daniela, e la sua ex moglie e procuratrice, Chiara Giordano.

Raul Bova condannato a un anno e sei mesi

Bova si è sempre difeso dichiarandosi innocente e vittima di un “accanimento”. L’attore si è presentato in aula per farsi interrogare, ma non è servito a molto. “Non sono un evasore. Non ho mai creato risparmi fiscali. Stare qui mi mette a disagio”, aveva dichiarato Raoul in tribunale, come riportato dal Messaggero.

Il suo avvocato, Giuseppe Rossodivita, si è detto “sbalordito” per la decisione dei giudici. “Le accuse mosse a Raoul Bova sono già state bocciate ben due volte da decisioni della Commissione Tributaria: un verdetto ha escluso che il contratto stipulato tra Bova a la Sammarco fosse fasullo, l’altro ha rilevato la correttezza delle fatture. Siamo certi che il giudice penale boccerà per la terza volta queste accuse”. Non è stato così.