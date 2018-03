16 CONDIVISI Condividi Tweet

Il discorso di Renato Carpentieri ai David 2018 ha commosso tutti. Le sue parole, nel ritirare il premio come miglior attore protagonista nel film La tenerezza di Gianni Amelio, sono state accolte con una vera e propria ovazione da parte del pubblico. L’attore avellinese ha vinto il suo primo David, consegnatogli da Diane Keaton. La standing ovation che gli è stata tributata è il giusto merito per le frasi semplici e sentite che ha pronunciato con le lacrime agli occhi per l’emozione. Carpentieri ha saputo riassumere in 45 secondi il duro lavoro che c’è dietro il suo magnifico mestiere.

Renato Carpentieri ai David 2018: emozione e applausi

“La tenerezza è una virtù rivoluzionaria – ha detto l’attore – c’è anche la cortesia, ma nella cortesia c’è un pizzico di ipocrisia. Il rischio ogni tanto fa bene: Amelio 28 anni fa mi ha preso per un primo film e ora mi ha preso per un secondo film. Il rischio ogni tanto bisogna correrlo, ci sono molti attori bravi. Amelio e i produttori dimostrano che a volte il rischio paga”. Un’esortazione da parte di un “ragazzo” che alla “tenera” età di 75 anni, che compirà il prossimo 2 aprile, invita i produttori a rischiare di più, perché di attori bravi e giovani ce ne sono tanti in giro.

Renato Carpentieri: film oltre venti, David numero 1

Nel film, che proprio con la sua statuetta ha vinto l’unico David di Donatello, Carpentieri interpreta Lorenzo, un anziano avvocato in pensione che ha troncato ogni rapporto con i figli Elena (Giovanna Mezzogiorno) e Saverio (Arturo Muselli). L’affetto che prova per la sua nuova vicina di casa Michela (Micaela Ramazzotti) lo conduce ad una riconciliazione con la figlia. La gentilezza, l’emozione, l’amore per l’arte sono trapelati dal discorso dell’attore, il cuore profondo del film di Gianni Amelio. Moltissime le reazioni sui social alle sue parole, a cominciare da Rai1 che ringrazia Carpentieri. Il giovane collega Marco D’Amore, su Twitter, ha scritto: “Le lacrime del Maestro Renato Carpentieri mi spaccano il cuore. In alto i cuori per un grande artista napoletano che dopo una vita di teatro e cinema pieni di coraggio riceve finalmente un riconoscimento importante”.

#David2018 “La tenerezza è una virtù rivoluzionaria ” Le lacrime del Maestro Renato Carpentieri mi spaccano il cuore. In alto i cuori per un grande artista napoletano che dopo una vita di teatro e cinema pieni di Coraggio riceve finalmente un riconoscimento importante. Evviva!!! — marco d’amore (@damore_marco) 21 marzo 2018