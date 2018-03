1 CONDIVISI Condividi Tweet

Renée Zellweger diventa Judy Garland con un’autentica e impressionante trasformazione. Nella prima immagine del biopic Judy, film che il regista teatrale inglese Rupert Goold ha dedicato alla star di Hollywood, la Bridget Jones del grande schermo si è calata perfettamente nei panni della celebre collega americana. Prodotto da Pathé e BBC Films, il progetto racconta gli ultimi giorni di vita della leggenda di Il mago di Oz, scomparsa nel 1969 a soli 46 anni. Il film, ancora senza una data d’uscita, è ambientato nel 1968, quando la diva Judy arriva a Londra per esibirsi tra il nightclub Talk of the Town e il Palladium. Fu un periodo di spettacoli e concerti sold-out, ma anche di battaglie con il suo management e la sua famiglia.

Renée Zellweger diventa Judy Garland in Judy

A quell’epoca, Garland voleva tornare alla ribalta a tutti i costi. I matrimoni falliti, i tentativi di suicidio, le dipendenze da alcol e farmaci sembravano lasciati definitivamente alle spalle. Judy, però, era una donna fragile e dopo anni di strepitosi successi, da Ziegfeld Follies a È nata una stella, decise di trasferirsi in Europa in seguito al divorzio dal quarto marito Mark Herron, che scoprì essere gay. Non trovò pace nemmeno nel vecchio continente. Aveva iniziato molto presto a far uso di barbiturici per poter sostenere i pressanti ritmi di lavoro che gli Studios le imponevano. Fu proprio il quinto marito, il produttore discografico Mickey Deans, a rimanerle accanto fino alla morte, avvenuta nella notte del 22 giugno 1969 per overdose di farmaci.

Renée Zellweger: 2018 da Dorothy

Sceneggiato da Tom Edge (l’autore dell’acclamata serie The Crown) e prodotto da David Livingstone (Pride), Judy vede nel cast anche Jessie Buckley (Guerra e Pace), Finn Wittrock (American Horror Story, La La Land) e Michael Gambon (Harry Potter). Ecco la prima immagine del biopic, diffusa via Twitter.

