9 CONDIVISI Condividi Tweet

Renee Zellweger sarà Judy Garland nel biopic Judy, film che il regista teatrale inglese Rupert Goold dedicherà alla star di Hollywood. La Bridget Jones del grande schermo, 48 anni, si calerà nei panni della celebre collega americana per raccontare gli ultimi giorni di vita della leggenda di Il mago di Oz.

Il progetto è basato su una sceneggiatura firmata da Tom Edge (l’autore dell’acclamata serie The Crown) e sarà prodotto da David Livingstone (Pride).

Ambientato nel 1968, trent’anni dopo l’exploit nel memorabile ruolo di Dorothy, Judy racconterà l’arrivo dell’attrice a Londra per esibirsi nel nightclub Talk of the Town. Mentre si prepara per gli spettacoli, la diva dovrà combattere contro il suo manager, affascinerà i musicisti e i colleghi con i ricordi degli anni d’oro di Hollywood e avvierà una relazione con il giovane Mickey Deans, che diventerà il suo quinto marito.

A quell’epoca, Garland aveva 46 anni ed era decisa a tornare alla ribalta. I matrimoni falliti, i tentativi di suicidio, le dipendenze da alcol e farmaci sembravano lasciati definitivamente alle spalle. L’icona, però, è fragile e dopo 45 anni di carriera viene tormentata dalle memorie del passato e avvinta dal desiderio di tornare a casa dai figli, inclusa Liza Minnelli.

Renee Zellweger sarà Judy Garland nel biopic Judy

Spontanea e drammatica, tenera e scoppiettante, Garland ha alternato costantemente successi e crisi. Da Ziegfeld Follies a È nata una stella, la sua vita è stata la scena e proprio sul palcoscenico cantò e morì tra lustrini e paillettes. Un’overdose di barbiturici la stroncò il 22 giugno del 1969 all’età di 47 anni. A trovare il suo corpo fu Deans, nella stanza da bagno del suo appartamento londinese di Chelsea.

Zellweger, recentemente criticata sui social per i presunti interventi di chirurgia estetica, dovrà sfoderare tutto il suo talento canoro per trasformarsi in lei. In passato la diva è stata interpretata da Andrea McArdle nel tv movie Rainbow (1978), da Judy Davis e Sigrid Thornton nelle mini-serie Life with Judy Garland: Me and My Shadows (2001) e Peter Allen: Not The Boy Next Door (2015).