20 CONDIVISI Condividi Tweet

La reunion del cast di La vita è bella andrà in scena domenica 9 luglio ad Arezzo. Per celebrare i 20 anni dall’uscita in sala del film italiano che ha incassato di più al mondo, il comune toscano dedica una serata tributo alla commedia drammatica di Roberto Benigni.

Vincitore di tre premi Oscar, il film usciva al cinema nel 1997. Per l’occasione, attori, tecnici e comparse si ritroveranno per condividere ricordi, emozioni e aneddoti. Lo scenario sarà la suggestiva Piazza Grande, la più bella piazza di Arezzo.

Ma che fine hanno fatto gli attori del film? Benigni non ha confermato la sua presenza. Lo vedremo per delle serate evento specialissime nei palinsesti Rai 2017-2018. Ma in tanti scommettono farà un’improvvisata. Ci sarà sicuramente Francesca Messinese. Era la signora che va all’opera insieme a Roberto Orefice e scopre, suo malgrado, che l’uomo è già impegnato con la sua “principessa” Dora. Oggi Francesca è impiegata in una casa editrice e ricorda ancora col sorriso sulle labbra i giorni delle riprese. E i gelati che le offriva Benigni.

Con lei ci saranno gli alunni della seconda elementare dell’Istituto Gamurrini, anno 1997. Tra loro i fratelli Francesco e Anna Fienga, oggi rispettivamente musicista rock e storica dell’arte. Anche Luca Pantaleone era tra quegli scolaretti e oggi fa il farmacista. Come lui Massimo Caprini, che oggi fa l’impiegato e ha tentato la strada del palcoscenico.

La reunion del cast di La vita è bella

Chi non compare nel film ma quest’esperienza ce l’ha nel cuore è Domenico Chianese, la controfigura di Benigni. “Non ho mai girato una scena, ma siccome ero alto e magro come Roberto ero una specie di clone per impostare le inquadrature”, ha raccontato al Corriere della Sera.

Gli aretini attendono anche tutti gli altri, da Sergio Bustric (Ferruccio Papini) a Giuliana Lojodice (la direttrice). Compreso il piccolo Giosuè, ovvero Giorgio Cantarini. Venticinquenne, diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia, una carriera d’attore avviata. Oggi lo ritroviamo così.

#Spanish style #🇪🇸 o uno dei tre moschettieri! 🔪 Un post condiviso da Giorgio Cantarini (@giorgiocantarini) in data: 4 Giu 2017 alle ore 02:28 PDT

Just my face Un post condiviso da Giorgio Cantarini (@giorgiocantarini) in data: 20 Mag 2017 alle ore 10:34 PDT