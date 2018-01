1.6k CONDIVISI Condividi Tweet

La tanto attesa reunion di Boldi e De Sica è andata in scena a Roma in occasione del compleanno di Paolo Conticini. I due mattatori della commedia italiana, campioni dei cinepanettoni, hanno seppellito l’ascia di guerra. Almeno per una sera.

La dolorosa separazione dopo ben 23 film girati insieme brucia ancora. Ma le polemiche, le accuse reciproche e i rancori sembrano ormai acqua passata. I due si sono ritrovati davanti ad una torta e con un bicchiere di spumante, sono tornati ad abbracciarsi. Artefice di questa sorpresa è stata Paola Comin, fedele braccio destro di De Sica.

C’erano tutti gli amici stretti di Conticini alla festa per i suoi 49 anni. Così Comin ha pensato che questo party spensierato potesse essere l’occasione giusta per superare i livori del passato. Proprio nelle scorse settimane, quando erano al cinema Natale da chef e Poveri ma ricchissimi, la lettera di Massimo Boldi a Christian De Sica ha messo a nudo i sentimenti contrastanti del comico milanese per l’amico e collega romano.

Alla Brasserie 28 di Corso Francia si è così concretizzato l’incontro che tanti aspettavano. Per aprirsi, chiarirsi, ricostruire e ripartire daccapo. Massimo e Christian sono arrivati in anticipo rispetto agli altri ospiti. La sala era ancora vuota. Si sono abbracciati ed è sembrato che il tempo non fosse mai passato.

“Dopo la scomparsa di mia moglie ho avuto paura e mi sono allontanato”, ha raccontato Boldi al Messaggero. “Ma Christian lo conosco da una vita, è una persona importante”. Visibilmente commosso, De Sica ha ringraziato anche Neri Parenti, il loro più affezionato regista, e Conticini: “Massimo e Paolo sono due pilastri della mia esistenza e sono felice di averli qui stasera”.

Mentre Boldi e De Sica hanno cenato insieme, ricordando tanti aneddoti del passato, sono arrivati anche altri colleghi come Andrea Roncato, Giorgio Panariello e Pino Ammendola. “Ho voluto con me le persone più care con cui ho condiviso una parte importante della mia vita”, ha detto Conticini. “Vederli qui mi riempie di gioia”. Sergio Fabi di Cinemotore ha condiviso su Instagram un video di questo piccolo grande evento.