A 25 anni dall’uscita al cinema, la reunion di Sister Act è stata celebrata in tv. Nel corso dell’ultima puntata del talk show The View, Whoopi Goldberg e le suore della commedia campione d’incassi si sono ritrovate per un’appassionata performance di I Will Follow Him.

La canzone di Franck Pourcel, portata al successo da Petula Clark, è il cavallo di battaglia della colonna sonora del film. L’arrangiamento gospel cantato dal coro di suore dirette da Deloris/Maria Claretta suona ancora trionfale e contagioso.

Sister Act è un cult movie che ha stregato il pubblico negli anni ’90. Il film di Emile Ardolino ha incassato 231 milioni di dollari in tutto il mondo. In Italia ha stabilito un incredibile record d’ascolti: la prima volta che è stato mandato in onda in tv da Rai1, il 6 novembre 1995, ha totalizzato quasi 12 milioni di telespettatori con il 37.53% di share. È stato uno dei maggiori successi di Hollywood, meritandosi il seguito Sister Act 2 – Più svitata che mai (e da tempo si vocifera di un Sister Act 3).

Il merito è soprattutto di una scatenata Whoopi Goldberg, capace di dimostrare le sue ottime doti canore oltre alle note qualità comiche. Senza dimenticare le presenze di Maggie Smith (la Madre Superiora), Kathy Najimy (la frizzante suor Maria Patrizia) e Harvey Keitel (l’amante di Deloris, Vince LaRocca).

La reunion di Sister Act: i video

Proprio Keitel è intervenuto a sorpresa durante l’intervista al cast. Mentre le attrici raccontavano la loro esperienza sul set con un messaggio da parte di Maggie Smith, Keitel ha portato a Goldberg una replica della pelliccia viola che il suo personaggio regalava a Deloris nel film, questa volta con il nome esatto.

L’esibizione celebrativa di I Will Follow Him è stato però il momento più emozionante della serata. Insieme a Whoopi Goldberg erano presenti Wendy Makkena, Kathy Najimy, Sherri Izzard, Darlene Koldenhoven, Beth Fowler, Andrea Robinson e Prudence Holmes.