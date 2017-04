0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo le scintille tra i due ex fidanzati ad Amici (Ambra Angiolini e Francesco Renga), un’altra vecchia coppia storica torna a far discutere di sé: in una recente intervista, infatti, Riccardo Scamarcio ha parlato di Valeria Golino per la prima volta da quando si sono lasciati.

12 anni insieme: ecco il commento dell’attore a distanza di tempo dalla loro rottura

I due attori sono stati avvistati per la prima volta mano nella mano più di dieci anni fa alla Mostra di Venezia, e da allora per un bel po’ di tempo hanno fatto coppia fissa, diventando uno dei legami più ammirati del mondo del cinema italiano. Entrambi vantano moltissimi film iconici nella loro carriera (tra i tanti, La Meglio Gioventù, Romanzo Criminale e il recente Nessuno si Salva da Solo di Sergio Castellitto, per lui, e Rain Man, Hot Shots e Four Rooms di Tarantino per lei) Scamarcio (che ha fatto il suo esordio al cinema con “La meglio gioventù” nel 2003 con la regia di Marco Tullio Giordana).

Nel 2016, però, dopo 12 anni, è arrivato tristemente l’epilogo anche del loro idillio. Riservati e discreti per natura, i due non hanno mai commentato pubblicamente quello che stavano provando durante la loro drammatica separazione. Ma adesso per la prima volta Riccardo Scamarcio ha parlato di Valeria Golino e di cos’è significato per lui quello che hanno vissuto:

Quando Riccardo Scamarcio ha parlato di Valeria Golino al Corriere.it

“Qualunque cosa io dica non può essere davvero attinente con la storia d’amore che abbiamo avuto – ha dichiarato l’attore a Il Corriere – In un’intervista, un rapporto lungo oltre dieci anni si può solo ridurre, minimizzare. Non basterebbe un giornale per esporre quella relazione, che è il mio sangue, è il mio amore. Non posso rispondere, perché ogni storia che dura tanto si basa sull’amore vero, che non ha condizioni, non è programmato. Se t’innamori di una persona, t’innamori di quella persona, sfuggi a qualunque ragionamento!”