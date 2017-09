1k CONDIVISI Condividi Tweet

Richard Gere a Roma con Alejandra Silva ha stregato pubblico e giornalisti. Arrivato in Italia per presentare il suo ultimo film, L’incredibile vita di Norman (nelle nostre sale a partire dal 28 settembre), l’attore è apparso pacato, sereno e affascinante come suo solito.

Jeans scoloriti su camicia azzurra e giacca scura, chioma bianca candida, il divo 68enne è l’esatto opposto del personaggio interpretato nella commedia drammatica di Joseph Cedar.

L’incredibile vita di Norman racconta la storia di un faccendiere ebreo solitario e ottimista, alla disperata ricerca di attenzioni e amicizie che possano cambiargli la vita. Quando aiuta un carismatico politico israeliano futuro Primo Ministro (Lior Askenazi), sembra aver raggiunto il rispetto che ha sempre desiderato. Ma sarà soltanto l’inizio di una serie imprevedibile di eventi.

“Viviamo in un mondo basato sui compromessi, tutti pensano a come possono ottenere una cosa in cambio di un’altra”, ha spiegato Gere, in odore di Oscar per questa performance. “Una volta non era così. Oggi abbiamo un Presidente degli Stati Uniti che si muove in un’ottica completamente commerciale, non è spinto da un senso morale. Forse, da un certo punto di vista, è lo specchio della nostra società. Potrebbe essere utile per spingerci a migliorare il nostro comportamento”.

Richard Gere a Roma con Alejandra Silva

Al suo fianco c’è sempre lei, Alejandra Silva. 34 anni, socialite spagnola, 34 anni di differenza con lui. La perfetta coppia discreta che non vive di clamori. “Richard è il mio eroe nella vita reale”, ha spiegato Alejandra alla rivista Hola. “Ero un po’ persa, senza luce, e lui ha dato un senso alla mia vita. Oggi ci apparteniamo”.

Distribuito da Lucky Red, L’incredibile vita di Norman è il ruolo del rilancio nella seconda vita di Gere. Reduce dal Festival di Toronto, l’attore ha strappato applausi anche nei panni dello psichiatra Alan Stone nel nuovo film di Jon Avnet, Three Christs.