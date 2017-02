21 CONDIVISI Condividi Tweet

Richard Gere attacca Trump. Arrivato al Festival di Berlino per presentare The Dinner (in Concorso e nelle sale italiane dal 16 marzo), l’attore non ha risparmiato critiche al presidente degli Usa per il suo discusso “Muslim Ban”. Secondo Gere, “The Donald” sta diffondendo il terrore nel mondo e soprattutto ha commesso un gesto ignobile “confondendo due parole: rifugiati e terroristi”.

“È il suo crimine più grande”, ha detto l’attore. “Un rifugiato è per definizione qualcuno che cerca rifugio, una persona che ha bisogno d’aiuto. Il numero di crimini d’odio negli Stati Uniti è aumentato enormemente da quando Donald Trump ha iniziato la sua corsa alla Casa Bianca. Nel mondo ci sono leader che diffondono la paura: ora sta succedendo anche qui. Di questo parliamo nel film. Dobbiamo stare molto attenti a come ci relazioniamo gli uni agli altri. Dobbiamo essere in contatto e amarci”.

Richard Gere attacca Trump: le sue parole

L’intervento di Gere è arrivato dopo la presentazione alla stampa di The Dinner, dramma familiare ispirato al romanzo La cena di Herman Koch e più volte adattato per lo schermo (Het Diner di Menno Meyjes e I nostri ragazzi di Ivano De Matteo). Il film racconta la storia di due coppie che si ritrovano a cena per dibattere su un’importante questione: un crimine commesso dai loro figli adolescenti.

Nel corso della serata, durante la quale si ribalteranno prospettive e si manderanno in frantumi i loro rapporti, ognuno dei quattro rivelerà fino a che punto è disposto a spingersi per proteggere chi ama. Un intreccio da thriller psicologico, diretto da Oren Moverman (Oltre le regole – The Messenger, Rampart) e interpretato da Gere insieme a Rebecca Hall, Steve Coogan e Laura Linney.

Il divo di Pretty Woman per i diritti civili

Proprio nei giorni scorsi, in occasione dell’apertura della Berlinale, il divo di Pretty Woman aveva incontrato la cancelliera Angela Merkel. Nel corso del loro colloquio, i due hanno discusso sulla politica di apertura del governo tedesco verso gli immigrati e sui diritti civili in Tibet, luogo a cui l’attore è particolarmente legato essendo buddista e anche presidente dell’International Campaign for Tibet.