Richard Gere è lo psichiatra Alan Stone nel nuovo film di Jon Avnet, Three Christs. Presentato in questi giorni al Festival di Toronto, il progetto è ancora a caccia di distributori nonostante il notevole cast.

Gere interpreta il dottor Stone, professore di legge e psichiatria alla Harvard University, e presidente della commissione per le azioni giudiziarie della American Psychiatric Association. Nel 1959, il medico fu artefice di un esperimento rivoluzionario presso l’ospedale Ypsilanti di Saline, nel Michigan.

Stone aveva in cura tre pazienti schizofrenici e paranoici che si credevano Gesù Cristo. Abbandonato l’electroshock, lo psichiatra decise di mettere insieme nella stessa stanza i tre, costringendoli così ad affrontare faccia a faccia le loro delusioni e paure. La sua ricerca divenne un importante passo in avanti nel trattamento delle malattie mentali.

I pazienti sono interpretati da un tris d’assi. Joseph è Peter Dinklage, il Tyrion Lannister di Il Trono di Spade. Leon è Walton Goggins, star delle serie The Shield e Justified. Clyde è Bradley Whitford, vincitore di un Emmy per Transparent e visto di recente nell’horror comedy campione d’incassi Scappa – Get Out.

Gere non è nuovo ad un ruolo del genere: nel 1992 aveva vestito i panni di un affascinante psichiatra diviso tra Uma Thurman e Kim Basinger nel thriller Analisi finale. Avnet, regista di successi come Pomodori verdi fritti alla fermata del treno e Qualcosa di personale, ha voluto fortemente ottenere la regia di Three Christs.

“È una storia davvero unica”, ha spiegato a Collider. “Sono particolarmente orgoglioso del lavoro fatto con Richard e Walton, Bradley e Peter. Hanno subito accettato questo progetto anche se così difficile”. Per Gere si tratta di un’altra prova maiuscola dopo L’incredibile vita di Norman (al cinema dal 28 settembre), performance che potrebbe valergli una candidatura all’Oscar. Ecco una clip di Three Christs.