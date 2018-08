10 CONDIVISI Condividi Tweet

Sta per arrivare al cinema qualcosa che non si era mai visto prima: Ride. Non il solito film, ma una pellicola dalle sfumature thriller e adrenaliniche che solo il downhill può dare, girato interamente con la GoPro al posto delle convenzionali cineprese. Un nuovo affascinante e pionieristico lavoro dei registi Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, meglio conosciuti come Fabio & Fabio.

Ride: più di 20 Go Pro per una sola pellicola

I registi di Mine ci provano ancora e spostano l’asticella della sperimentazione nel cinema italiano ancora più su. Non una ma 20 GoPro azionate simultaneamente così da donare a Ride un’aura mista tra realtà e mondo virtuale. In particolar modo, ci riferiamo a quello dei videogames, dove ogni personaggio ha un livello da completare per passare al successivo e vincere la gara.

La trama si basa proprio su una gara di downhill. Il premio in palio ammonta a 250 mila dollari ed è troppo invitante per lasciarselo scappare. I riders diventano giocatori, costantemente monitorati, e per vincere dovranno affrontare e superare i vari livelli di difficoltà che si pongono sul loro cammino per arrivare a destinazione. Una storia che si snoda a metà tra Duel e Ready Player One e che sarebbe piaciuta molto a Spielberg, a detta di Lorenzo Richelmy, uno degli interpreti.

Ride: cast, produzione, regia e un sequel?

Di sicuro non è stato semplice per Fabio & Fabio portare a termine un lavoro del genere, soprattutto in fase di post produzione. La scommessa, però, è stata vinta e qualcosa di eccezionale e senza precedenti ha preso forma. Il film sarà distribuito da Lucky Red nelle sale italiane il prossimo 6 settembre e vedrà come protagonisti, oltre al già citato Richelmy, anche altre star come Simone Labarga, Ludovic Hughes e Matt Rippy. Non è finita qui, perché il lavoro di Guaglione e Resinaro potrebbe avere un continuo inaspettato: “Se il pubblico chiederà più dosi di questa ‘droga’ noi siamo pronti, nel senso vero del termine, abbiamo computer pieni di idee e progetti. Abbiamo tantissime cose da dire, se ce le faranno dire tutte, sarebbe fantastico“, dichiara Marco Sani.