Ridley Scott gira a Roma All the Money in the World. Le riprese sono in corso in questi giorni e dureranno almeno un altro mese. Il nuovo film del regista inglese, reduce da Alien: Covenant, ricostruisce un episodio che sconvolse l’Italia degli anni 70: il rapimento di Paul Getty, il nipote dell’uomo più ricco del mondo. Un fatto di cronaca risalente alla notte del 10 luglio 1973.

Il giovane Paul (nel film interpretato da Charlie Plummer) scomparve misteriosamente tra Piazza Farnese e Campo de’ Fiori. Nipote di un ricchissimo petroliere inglese (Kevin Spacey), Paul viveva da vero hippy. Lo si vedeva spesso vendere quadretti e collanine che costruiva da solo a Trastevere e a Piazza Navona.

All’inizio la polizia sospettò che ci fosse proprio lui dietro quanto accaduto. Un finto rapimento per ottenere dal nonno soldi da dividere con i suoi amici. Ben presto si capì invece che Paul era vittima di un sequestro a scopo di estorsione.

Con l’attenzione morbosa dei media, il caso di Getty Junior diventò una storia che appassionò milioni di persone, non solo italiani. La madre Gail Harris (Michelle Williams), proprietaria di una boutique a Piazza di Spagna, teneva i contatti con i rapitori. Ma il suo era un bluff, perché Getty Senior non aveva alcuna intenzione di trattare. Dopo l’arrivo di un orecchio alla redazione del Messaggero, si capì che dietro il rapimento c’era la ‘ndrangheta calabrese.

Alla fine il ragazzo, dopo 5 mesi di segregazione e 1 miliardo e 700 milioni di lire pagati, venne liberato. Nel cast di All the Money in the World, spicca anche Mark Wahlberg: è un ex negoziatore della Cia arrivato per aiutare a risolvere il caso. Sceneggiato da David Scarpa (Ultimatum alla Terra), il film ha per location Castel Sant’Angelo, Prati e l’Eur. Nel borgo di Montemerano, in provincia di Grosseto, verrà invece allestita la tana del sequestro.