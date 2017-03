41 CONDIVISI Condividi Tweet

Io ti rincontrerò un giorno… ma non ancora, diceva Juba seppellendo le statuine della moglie e del figlio di Massimo nella sabbia intrisa di sangue dov’era caduto il valente generale. Diciassette anni dopo la sua uscita al cinema, Ridley Scott si è lasciato scappare quale sarà la sua idea per realizzare il sequel di Il Gladiatore. Nonostante il finale più che eloquente, l’epico ed emozionante kolossal del 2000 potrebbe avere un seguito e soprattutto il suo protagonista potrebbe essere ancora una volta Russell Crowe.

Nel corso di un suo intervento al South by Southwest Film Festival per la promozione di Alien: Covenant, Scott ha infatti avanzato l’ipotesi di un sequel motivandola così: “So come riportarlo sullo schermo. Ne sto parlando con gli studios e tutti mi hanno risposto: ‘Ma è morto!’. Però c’è un modo per riuscire a farlo tornare. Non so se accadrà, Il Gladiatore è del 2000 e Russell ovviamente è cambiato un po’. Ora è impegnato ma sto cercando di farlo tornare”.

Ecco come realizzare il sequel di Il Gladiatore

Lo spunto, se confermato, è in giro da qualche anno a Hollywood e riguarda Nick Cave. Nel 2009, infatti, Crowe aveva contattato il cantautore australiano per la realizzazione della sceneggiatura di un ipotetico sequel: la trovata sarebbe una resurrezione di Massimo Decimo Meridio. Non si sa ancora, però, se l’idea di Ridley Scott abbia a che fare con quella di Cave. Nel frattempo, dall’11 maggio arriverà nei cinema italiani Alien: Covenant, il nuovo lavoro del regista.