Se ne parlava da tempo, finalmente ci siamo: “Rimetti a noi i nostri debiti”, il film con Marco Giallini e Claudio Santamaria, è finalmente in uscita. Per vederlo bisognerà aspettare il 4 maggio, ma stavolta niente cinema: la pellicola, infatti, è il primo ‘originale Netflix’ italiano.

Una notizia che testimonia il cambiamento di tendenza nelle produzioni e, soprattutto nella distribuzione delle opere cinematografiche (un topic molto discusso, leggi le critiche di Pedro Almodovar e Xavier Dolan sull’utilizzo e la diffusione della piattaforma streaming).

Opera del regista Antonio Morabito, della trama sappiamo che si tratta di una vicenda dai torni ‘dark’ e dal finale amaro. L’ambientazione è quella di un non luogo: Roma, ma vista come un luogo di passaggio abitata da italiani e cittadini del mondo. Il ruolo interpretato da ‘Rocco Schiavone’ e ‘Jeeg Robot’ è quello di due strozzini: comprano debiti dalle banche per poi andarli a riscuotere.

«Il mio personaggio – dice Santamaria parlando di Rimetti a Noi I Nostri debiti in un’intervista a Rolling Stone – sopravvive, lotta per la sua sopravvivenza». Riguardo alla collaborazione sul set con Giallini, dichiara inoltre: «Nessuno dei due permette di essere all’altro quello che è di solito». Le loro interpretazioni, infatti, si vanno continuamente a compensare, dialogano tra di loro permettendo di far venir fuori il meglio dei due attori.

Guarda il trailer del film con Santamaria e Giallini:

Non a caso tra i punti di forza della pellicola – a giudicare dalle prime recensioni – viene fuori immediatamente la performance dei due volti italiani. Forti di successi televisivi e cinematografici (al momento Giallini è nelle sale con il curioso Io sono Tempesta), Marco e Claudio sono pronti a stupirvi con una storia nuova, che potrete guardare comodamente in streaming su Netflix, dal vostro divano, a partire del 4 maggio.