1 CONDIVISI Condividi Tweet

Le riprese di Non dirlo al mio capo 2 sono cominciate qualche settimana fa a Roma. Ad annunciarlo è stato lo staff della fiction sulla pagina Facebook ufficiale del programma. Lino Guanciale e Vanessa Incontrada si incontrano ancora una volta sul set. Lui nei panni del tenebroso avvocato Enrico Vinci, lei in quelli della praticante Lisa. Insieme ai due artisti torna anche Chiara Francini, volto di Perla, simpatica impicciona che regala un po’ di brio alla serie di Rai 1.

Riprese di Non dirlo al mio capo 2: Lino Guanciale sul set della fiction

A testimoniare l’inizio delle riprese di Non dirlo al mio capo sono le foto sui social di Lino Guanciale già presente sul set. A confermarlo è un’immagine delle Instagram Stories di Ludovica Coscione che posa insieme a Guanciale per l’occasione. È qui che l’artista annuncia il suo arrivo sul set della fiction girata tra Santa Marinella (Roma) e Napoli.

Dopo un primo sopralluogo sul set romano, la crew della fiction targata Rai 1 si sposterà a Napoli per completare le riprese. I protagonisti, comunque, sono impegnati in numerosi progetti. Guanciale, infatti, tornerà a vestire i panni del commissario Castoglio nella serie La Porta Rossa. Non ci sono ancora novità riguardo la lavorazione di quest’ultima, comunque. La Incontrada, invece, affiancherà l’attore napoletano Giuseppe Zeno nella serie tv Scomparsa.

Lino Guanciale sul set di un nuovo film?

Guanciale è impegnato anche sul set di un nuovo progetto cinematografico. Si tratta del film La casa di famiglia, diretto da Augusto Fornari e prodotto da Federica e Fulvio Lucisano. Insieme all’attore abruzzese, nel cast sono presenti artisti di grande fama e talento come Libero De Rienzo, Matilde Gioli e Stefano Fresi. Proprio quest’ultimo ha postato recentemente una foto nelle sue Instagram Stories dove è presente il collega Guanciale al trucco sul set.