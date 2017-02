0 CONDIVISI Condividi Tweet

Robert Downey Jr. e Richard Linklater insieme oltre dieci anni dopo A Scanner Darkly. Attore e regista stanno preparando un film (ancora senza titolo) sulla vera storia del finto medico John Brinkley, un truffatore vissuto agli inizi del Novecento diventato famoso per i suoi “trapianti” di testicoli di capra. Come reso noto da Deadline, il progetto vedrà impegnato il divo anche come produttore con la moglie Susan in team con la Annapurna Pictures.

Il film, basato sull’episodio “Man of the People” del podcast di Gimlet Media “Reply All”, ricostruirà le “imprese” del ciarlatano Brinkley, un uomo dalla storia incredibile. Nato nel 1885 e morto nel 1942, sposato quattro volte, pioniere nell’uso del telegrafo alla Western Union, si inventò il trapianto dei testicoli di capra come rimedio per l’impotenza e successivamente come panacea per qualunque malattia.

Robert Downey Jr. e Richard Linklater, che coppia!

Ma non solo. Divenne, quasi per caso, un precursore delle trasmissioni radiofoniche e dell’advertising pubblicitario. Nonostante la morte in estrema povertà, nel corso della sua vita aveva accumulato così tanti soldi che per reinvestirli pensò bene di mettere a frutto le proprie capacità demagogiche e affabulatorie candidandosi due volte come governatore del Kansas, sfiorando la vittoria nel 1932. Una vicenda perfetta per uno degli attori più famosi e amati al mondo (che dal 6 luglio rivedremo in versione Iron Man in Spider-Man: Homecoming) e un regista che con film come Boyhood e Tutti vogliono qualcosa ha conquistato pubblico e critica.